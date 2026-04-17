А смерти здесь тихие: настоящее ОРДЛО

А смерти здесь тихие, так можно рассказать о настоящем ОРДЛО, немного перефразировав название известного советского фильма.

Потому что очень похоже. В кино тихо умирают брошенные на произвол судьбы своей страной и командованием женщины, из которых потом сделают героев, чтобы порадовать зрителя эмпатично-патриотической историей, а в ОРДЛО умирают мужчины, тоже брошенные своим командованием, но вот фильм о них не снимут, потому что их смерть не будет. любят что-то такое о "отбил дрон головой и получил контузию", а тут…

А тут просто прилетели украинские дроны по базе, где отдыхали немножко пьяные российские военные и немного ее уничтожили. Конечно, вместе с "отдыхающими" и складом боеприпасов.

Для ОРДЛО эта ситуация становится чем-то привычным, скучным и раздражающим настолько, что о ней публично не говорят. Ибо лучше о таком умолчать, что в ОРДЛО и делают. Это легче, чем отвечать на многочисленные вопросы верующих в гениальность путина и величие россии – где наше ПВО.

Дроны Службы Божьей Украины в начале апреля частично уничтожили довольно большую базу отдыха оккупантов в городе Свердловск (Довжанск), оккупированная часть Луганщины.

"Отдыхали" российские кафиры в административно-бытовом корпусе (АПК) бывшей шахты "Центросоюз" (поселок Комсомольское, город Свердловск (Довжанск), ОРЛО), еще раз доказал, что россия потеряла контроль над небом Луганщины и России, потому что большая часть дронов пошла.

Последние полтора месяца СБУ очень ловко отличаются склады и "базы отдыха" оккупантов. Так в ОРЛО люди уже привыкли к звуку БПЛа, взрывам и всему тому, к чему должны привыкнуть за 12 лет. Ага, потому что, как мы знаем из российской пропаганды и обескураживания "народа Донбасса" – "10 лет бамбили дамбас".

Бомбили, бомбили, а как действительно прилетели "кэшбеки" за измену 2014-го, то оказалось, что население ОРДЛО не знает, что такое война. Совершенно. Они первые недели были удивлены, как это стреляют, как это украинские БПЛА над их "защищенными россией" головами.

А я, как много моих земляков, радуюсь, потому что война возвращается туда, откуда пришла. Это уже начинают понимать жители ОРДЛО, как и опасность от соседства с оккупантами.

Наконец жители ОРДЛО начинают понимать базовые правила жизни в оккупации: оккупированные территории, это большой полигон, военная база они, люди, только щит для оккупантов и ресурс.

Все склады боеприпасов, базы отдыха российских военных базируются в любых помещениях на территории ОРДЛО.

В любых! Еще вчера это был хлебозавод, сегодня это база расположения какой-то воинской части или боеприпасов или "шахедов".

В основном это здания закрытых шахт, заводов, даже хлебозаводов или детских садов. Административные, бытовые, жилые или нежилые помещения оккупанты в ОРДЛО используют в качестве складов и баз.

Вот последняя, что "цомнули" наши дронщики, это административное строение шахты "Центросоюз". А когда там работали, шахта давала уголь. Когда-то, в другой жизни, разрушенной не только россией, но и критическим большинством жителей ОРДЛО.

Все, что там происходит, это лишь последствия действий критического большинства жителей Донбасса на 2014 и год. Как там? – Сегодня мы живем так, как проголосовали вчера.

Шахту "Центросоюз", которая когда-то входила в состав ООО "ДТЭК Свердловантрацит" и на 2014 год была успешно работающей, власти коллаборантов и оккупантов закрылись в 2020 году. Теперь это склады оружия, говорят в самой шахте тоже есть много. Вот, как разразится, будет красивый "Кракатау". Та же ситуация почти на каждой закрытой шахте.

Кто не знает, что такое Кракатау, ликбез – это действующий и один из самых известных в мире стратовулканов, расположенный в Индонезии в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Известен своим катастрофическим извержением в 1883 году, уничтожившим большую часть острова.

Ее, как и другие шахты оккупированного свердловскими кафиры неоднократно передавали российским акционерам, те обещали построить в ОРДЛО "угольную швейцарию", а затем исчезали, забыв выплатить заработную плату шахтерам.

Самые опасные шахты, расположенные в городах Краснодон и Суходольск, это метановые шахты, а под самим городом находится так называемое "метановое озеро", взрыв которого может уничтожить не только полЛуганщины, но и полРостовщины, потому что, как не помнит, Донецкий каменно-угольный бассейн заканчивается под российским.

Это игры с шахтами, они к добру не приведут. Метан уносил много шахтерских жизней. Как-то напишу об этом более развязно.

Шахты ОРДЛО, возле которых, вернее на которых базировалась вся жизнь шахтерских городов, убиты.

Убиты россией, коллаборантами, бездумными решениями критического большинства жителей ОРДЛО. Эти шахты сейчас выполняют свою последнюю функцию, они стали складами оружия и базами дислокации оккупантов.

Не только шахты были закрыты в "народных республиках" с 2014 года. Молокозаводы, хлебозаводы и частные хлебопекарные, швейные фабрики, строительные предприятия… Перечень велик, но есть еще много работающего, поэтому рядовой житель "республики", живущий в своей раковине, где приоритетом нормальной жизни является наличие любой пищи любого качества.

Сейчас любое здание в ОРДЛО – это потенциальный объект для военной атаки, потому что в подвале склад оружия, а квартиры арендуют российские "отпускники".

Вообще украинское оккупированное приграничье, это некая военная база. Военные всюду. В больнице, в помещениях, где базируются их части, в домах, которые стояли брошенные, в квартирах, которые снимают или уже приобрели. Более 60 процентов жителей оккупированного украинского приграничья, это уже россияне.

Около домов из 10 припаркованных машин только 3 гражданских.

Поэтому воздушная тревога в ОРДЛО идет вместе с предупреждением "не подходит к промышленным объектам, пустым зданиям, складам и объектам военного значения".

На домах, обычных пяти-девяти-этажках дежурят группы по реагированию на БПЛа, сбивающие дроны прямо над городом, что приводит к значительным разрушениям.

Пули, снаряды, очереди идут не только по БПЛа, но и по окнам, домам, крышам "путинвведистов".

Так вот, если во время атаки происходит разрушение гражданских объектов в ОРДЛО, в информпомойках ОРДЛО и России начинается истерика – "убили, бамбили".

Но, если украинские соколы удачно атакуют административный корпус закрытой шахты, в котором спят уставшие российские военные, отдыхающие или ожидающие новых задач, в ОРДЛО тишина.

Гробовая тишина, хотя я бы сказала пакетиковую тишину. Ибо, чтобы попасть в гроб ("гроб" по-русски), 200-х должны отвезти в пакетиках в Ростов, Трупный хаб россии.

Потому смерти россиян в ОРДЛО тихие. Кого-нибудь не найдут под завалами. Сейчас на месте разрушения АПК шахты "Центросоюз" работают не "скорые", а тракторы. Кого прикопают прямо там в ОРДЛО. Кого-нибудь отвезут в Трупохаб (Ростовский морг).

В 2014-м, когда у нас на "учениях" были российские мобилизованные 18-летние и их разбили где-то возле Лутугино украинскими танками, их живых и мертвых перевозили в одних машинах. Живые сидели на трупах своих товарищей, из машин струилась кровь, а за машинами тянулись стонания.

Так же перевозят трупы и раненых в Ростов из ОРДЛО с мест поражения БПЛА.

Большинство раненых вряд ли доживут, пока разберут завалы, пока довезут в Ростов, поэтому сильно раненых сразу записывают в 200-е и везут в Ростов вместе с трупами.

Смерти россиян в ОРДЛО довольно тихие, хотя и не слишком быстрые. Ну и земля им стеклобетоном.

Украинским соколятам из Службы Божьей прекрасного неба и удачной охоты!