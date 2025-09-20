Все стало на паузу, кроме войны

Путин признался, что сейчас против Украины на передовой воюет 700 тыс. добровольных пособий "русского мира", точнее, "русского ада". Врет, как всегда. Уменьшает. А начиналось полномасштабное вторжение со 120 тыс. россиян. То есть, на фоне разговоров и надежд, что война уже выдыхается и близка к завершению, она наоборот растет.

А тут еще недоимперия начала открыто нарушать воздушные (пока!) границы НАТО. Будем надеяться, что тьма гуще именно перед восходом солнца.

ЕС смог на очередной санкционный пакт. При этом и в Европе, и в России к этим санкциям отношение как к неприятностям погоды, которые неприятны, но к ним можно привыкнуть. Всем понятно, что проблему войны и мира такие половинчатые санкции не решают так же, как суровый тон не пугает крокодила.

Д. Трамп, временно появившийся в криптозолоте близ Капитолия, продолжает демонстрировать манеры остолопа. К которым относится и категорическое нежелание отвечать по обязательствам. Поэтому Трамп несомненно введет свои страшные разрушительные санкции. Затем. Когда пути позволит.

А без его разрешения никак — это с монархами можно обращаться как варвар, а с диктаторами надо быть вежливым. Ибо Трамп — миротворец и остановил уже семь войн, которые не может перечислить. А может, и десять. Хотя обещал остановить только одну. Продолжающая выдыхаться уже четвертый год.

Цивилизованный мир меняется так стремительно, что даже в голове кружится голова. Но эти изменения — не взвешенное и просчитанное противодействие разрушителям мирового порядка, а паническая реакция, попытка спрятаться под одеяло, чтобы не видеть и не слышать надвигающийся ужас.

Рейтинги правых лидеров и партий растут без всяких агитационных кампаний. В Великобритании начались беспорядки. Во Франции и Германии беспорядки не прекращаются. В других странах ЕС тоже неспокойно. Если бы выборы в Европарламент провести сейчас, то правые силы победили бы без вариантов. Во аплодисменты Путина и Си Цзиньпиня.

Потому что все правые базируются на самоубийственном в современных условиях тезисе: "Закрываемся в своих границах, будем выживать своими силами, а все остальные пусть умирают, как хотят". Это большой кусок станет поперек горла любой диктатуре, а мелкими порциями, то есть поодиночке, европейские страны будут пожертвованы без проблем: россия сделает это военной силой, Китай — экономической.

На сегодняшний день мирные переговоры приостановлены на неопределенное время. Недоимперия упорно, несмотря на потери, увеличивает давление на фронте. В Украине же развернулись ожесточенные дискуссии, можно ли доверять лихим анонсам производителя оружия, близкого к власти, которая в добродетели и ответственности не замечена?

Но анонсам нельзя доверять вообще! Даже если они о телесериале. Баллистика или крылатые ракеты, или даже вымышленные "ракетодроны" – безразлично. Три тысячи дальность или триста не принципиально. Сто тысяч дронов в месяц или миллион — разницы нет. Смотришь на карту и видишь, кто наступает – наши или враг, и все становится совершенно понятным. Ибо эта карта — единственный настоящий критерий в этой войне, а вовсе не то, сколько чего проанонсировали или даже сколько сожгли на вражеской территории.

Когда в 2022 году ВСУ уволили оккупированную часть Харьковской области, никого не интересовали мнения экспертов об эффективности тех или иных дронов или ракет. Ибо все аплодировали нашей тактической победе. Вот и сейчас, когда начинаем снова терять то, что было уволено, не должны интересовать. Важен только постоянный результат в поле боя.

Подчеркиваю: именно устойчивые, а не перманентные изменения в "серой зоне".

Кстати, недоимперия постоянно, все времена своего существования, нарушает воздушные и морские границы соседей, не говоря уже о создании помех для работы GPS и провокации. Это там такая привычная демонстрация собственного могущества и безнаказанности. ЕС и НАТО только сейчас это заметили?