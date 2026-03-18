Внутриполитический кризис. Причины

К сожалению, на пятом году войны баланс в обществе держится не на позитивной повестке дня, а на трех страхах. Страх россиян. Страх силовиков. И страх перемен.

На первом страховке можно не останавливаться. Здесь все понятно. Поэтому очень коротко остановлюсь на двух других страхах.

Я уже в свое время и писал, и говорил, что сословным хребтом украинской власти со времен позднего Кучмы есть силовики. Они являются основным источником власти и политических возможностей для каждой новой действующей власти. Такая ситуация стала одной из причин обеих наших революций, но после революций система самовосстанавливается. Последние годы имеем определенное изменение: силовики разделены между властью и антикоррупционной оппозицией (на сегодняшний день электорально не очень влиятельной, между прочим). Но для украинского бизнеса вообще и украинских элит в частности ситуация от этого особо не меняется. Силовики являются частью возможностей элитных групп изменять или задавать повестку дня. И страх попасть под каток силовиков (не обязательно законный) является одним из ключевых двигателей всех действий или бездействия пожилых и бизнес-групп. Страх перемен значительно глубже и его главная причина – нарушение статус-кво выводит всех игроков из равновесия. Желание перемен появляется исключительно в момент глубинных кризисов, связанных в том числе с действиями силовиков. Но вся энергия перемен идет на преодоление локальных кризисов, а не на более структурные и глобальные перемены. Все элитные группы борются именно на тактическом уровне за содержание или восстановление статус-кво. Политическая борьба сводится прежде всего именно к этому. А политическая борьба является основой того, как развивается государство. Как выйти, из этих двух страхов – главный вопрос нашей устойчивости на ближайшие годы. начать нужно с того, что, как минимум, нужно задать правильные вопросы. Без этого невозможно двигаться вперед. И это касается абсолютного большинства нашего политикума. Но кроме поставленных вопросов нужно начать диалоги о будущем. Собственно отсутствие диалогов о будущем и замена их срачами в стиле Шустера или слоганами в стиле "Евро проходит, а стадионы остаются" является главной проблемой последних 30 лет.

И напоследок, не по теме. Аналитический центр сделал исследование "Кто чей в Офисе президента. Связи и сферы влияния".