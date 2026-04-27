Венесуэла как ''ключ'' к Ирану и к РФ

Администрация Трампа дала многоплановый импульс процессам, которые в будущем назовут революционными. В этом контекст ситуация в Венесуэле – "ключ" к процессам в Иране и отчасти в РФ.

Верховный суд Венесуэлы продлил 6 апреля ещё на 90 дней полномочия президента Делси Родригес, сменившей Мадуро в качестве врио с 4 января по решению этого суда и парламента. По закону продление должен был подтвердить и парламент. Его заседание по этой теме анонсировали на 10 апреля. Апрель на исходе, но в Национальной ассамблее этот вопрос публично так и не обсуждали, притом, что у чавистов монобольшинство – 256 мест из 285.

За три месяца исполнения Родригес полномочий президента монобольшинство явно поплыло и конституцию "поставили на пузу" из-за двух опасений. Первое, парламент мог передать полномочия и.о. президента кому-то другому. Второе, даже если этого удалось бы избежать, то дебаты были неизбежны и проявился бы распад среди чавистов. Это было бы как распад КПСС на группы Ельцина, Лигачёва и "центриста" Горбачёва. Дороги назад не осталось бы и это накануне неизбежных президентских выборов, так как Мадуро уехал в США надолго. Юристы утверждают, при желании Родригес может продлить полномочия через суд ещё не на один срок, но желания не всегда совпадают с возможностями.

Но возможности у неё очень ограничены. Поэтому она с 19 апреля начала скрытную избирательную кампанию – отправилась по стране, как это было официально названо, – в паломничество. Венесуэльские марксисты на короткой ноге не только с богом, но и с духами предков, и не разделяют то монобожие, которое изобрёл Моисей, и которое у него позаимствовали партии Христа и Магомета. До Моисея у всех на небесах была прямая демократия, а Зевс на Олимпе вёл себя как Трамп. Даже похитил Европу, так как о том, что есть Гренландия греки не знали.

"Паломничество" началось с того, что открытый джип с Родригес и женщинами всех цветов кожи выехал из её резиденции и покатил по улицам столицы в сопровождении тысяч парней в шлемах на мотоциклах и грузовиков с агитплакатами. Шлемы интересная деталь, так как не только южные, но и северные американцы, имеют склонность ездить без них.

"Паломничество" идёт под лозунгами – Делси услышит каждого, всем венесуэльцам надо помириться и простить друг друга, за мир, процветание и отмену санкций. Делси быстро услышал Трамп и объявил 23 апреля о новой порции снятия санкций и разрешении Венесуэле пользоваться долларом США, что она и так делала, но незаконно.

Персональные санкции с Родригес сняли ещё 2 апреля и Белый дом отметил, что Делси отлично справляется с работой. Она ответно заявила, это снятие пойдёт "на благо наших народов" и попросила снять санкции со всей Венесуэлы. О восстановлении исторических связей между Венесуэлой и США она впервые публично заявила 11 февраля при открытии в Каракасе посольства США, где присутствовал Крис Райт, министр энергетики США.

Она начала паломничество в народ, так как готовится к решающему столкновению не только с демократами, группирующимися вокруг нобелевской лауреатки Марии Мачадо, но и с ортодоксами чавизма. Те и другие будут обвинять её в узурпации власти, которую она делит со своим братом Хорхе, повторно возглавившим парламент после выборов 2025 г. Если раньше Венесуэлой управляли муж и жена, то теперь сестра и брат. Это не вариант Монголии начала века, где жена президента была главой оппозиции, но тоже может стать темой для критики.

В политикуме Венесуэлы, как и на греческом Олимпе, всё непрямолинейно. Настолько, что в 2020 г. Компартия назвала Мадуро либералом, агентом сил глобалистов, предателем, а не чавистом, и вышла из его коалиции "Большой патриотический полюс". Коммунисты догматически спасали свою репутацию, так как в 2019 г. Мадуро ярко сфальсифицировал выборы, перешёл к массовым репрессиям и в 2020 г. посредством юридического трюка подменил парламент. В 2025 г. коммунисты даже примкнули к бойкоту выборов вслед за большинством демократической оппозиции. Впрочем, больше 2,6% голосов они и при Чавесе не набирали.

Кроме них есть и другие "красные" партии, считающие, что уже при Чавесе всё пошло не так, и надо начать сначала, либо, что Мадуро предал учение Чавеса, и надо вернуться к истокам, либо что Чавес сразу выбрал неправильную модель социализма. Типичный для "левых" поиск даты первого грехопадения.

Скоро предателями чавизма будут публично объявлены сестра и брат Родригес. Брата подозревают в том, что это именно он сговорился с Трампом и впустил спецназ США в спальню к Мадуро. При этом Хорхе, в отличие от сестры, всё ещё под санкциями США. Это даёт ему шанс возглавить оппозицию ортодоксов сестре. Хорхе был вице-президентом у Чавеса и с тех пор имеет репутацию крутого мачо и аппаратный вес.

Технически это возможно, поскольку в парламенте коалиция чавистов состоит из 10 партий. Внутри них есть и спящие "антипартийные группировки". У Делси до 2019 г. была тоже своя партия "Мы, Венесуэла", но затем она вернулась в Единую социалистическую партию. В парламенте есть коалиция "Демократический альянс" из 9 партий, которые не бойкотировали в 2025 г. выборы и ещё три партии сами по себе. Большое число партий вызвано тем, что часть из них – это партии одного вопроса или партии одного человека, как результат правила, введенного Мадуро, когда мажоритарные округа оставили, но голоса засчитывают в основном по партийным спискам. В результате мажоритарщики оказались вынуждены придумывать себе партии, а не баллотироваться как беспартийные кандидаты.

Политика, начатая Родригес, во многом сходна со стартом реформ Горбачёва. Она тоже объявила "национальное примирение" и в целях его реализации провела через парламент закон об амнистии. За два месяца, согласно отчёту парламентской комиссии, из тюрем вышло 8616 политзаключённых. Объявлено, что амнистия выполнена, но правозащитные организации требуют освобождения ещё около 500 человек. Не урегулирован и вопрос о въезде в страну Марии Мачадо и десятков тысяч других политэмигрантов. Акции протеста и забастовки перестали запрещать, но с ними и Мадуро не всегда справлялся.

В рамках "общенационального диалога" Родригес пробует привлечь в комиссию по реформированию экономики Рикардо Кусанно, бизнесмена и оппозиционера, активно поддерживавшего правительство, созданное Хуаном Гуайдо, де-факто выигравшим в 2019 г. выборы у Мадуро. В США, Канаде, Европе и других странах признали его президентом, и он открывал там посольства Венесуэлы. Трамп энергично поддержал Гуайдо и помог ему создать реальный бюджет, конфискуя собственность чавистской Венесуэлы, но при Байдене эту деятельность свернули.

Родригес планирует использовать авторитет Кусанно и доверие к нему, чтобы провести частичную приватизацию. Чависты, в отличие от коммунистов, не запрещали частную собственность, но де-факто провели скрытное огосударствление экономики. Точную долю госсектора не может назвать никто. Номинально госпредприятий мало, в основном добыча нефти и её переработка, но по оценкам в теневом владении государства может находиться до 60-70% предприятий, а самим государством владеет Единая социалистическая партия с партнёрами.

Чависты создали модель, которую можно назвать индустриальным феодализмом. В лён, в условное держание, государство отдаёт фабрики и нефтяные, а не пшеничные поля, как в классике феодализма. Условия классические – лояльность с поставкой демонстрантов на митинги и выплаты не только в госбюджет, но и в партийную кассу. Всё как в советском анекдоте, где поп отказывается дать секретарю парткома стулья для партсобрания, так как их в прошлый раз ругательствами исписали и так далее вплоть до отказа давать монашек в сауну. На это партсекретарь заявляет, что поп перешёл красную линию и может лишиться партбилета.

В отличие от СССР у чавистов нет Госплана, Госснаба и Госкомцен, и тем, кто взял у них предприятие в лён или создал его с нуля дана значительная свобода хозяйственной деятельности. Чависты учли опыт СССР, КНР и всего соцлагеря, включая Чили, где при Сальвадоре Альенде госсобственность дошла до 90% и его режим сломался при попытке коллективизировать водителей-дальнобойщиков. Поэтому решили, что удобней "доить" менеджеров, взявших предприятия на подряд, чем самим влезать в обеспечение работы каждого кафе и парикмахерской.

Чависты не оригиналы – такие модели действуют в РФ, КНР и других странах. В Иране к ней пришли своим путём с перекосом доли КСИР в пакетах на владение предприятиями. "Левые" демократы критиковали эту модель ещё при Чавесе и обвиняли его в том, что он лишь создал "красную буржуазию", но статус наёмных работников не изменил и свободы урезал.

В модели "индустриального феодализма", в отличие от феодализма земледельческого, объектом приоритетного "доения" со стороны государства становятся "феодалы" и другие самозанятые. Это позволяло чавистам называть себя радетелями интересов лиц наёмного труда и вообще всех трудящихся. Всё было более-менее, пока "феодалы" крутили колёса экономики и носили каштаны чавистам.

Но Венесуэла одна из самых урбанизированных стран – почти 90% её населения живёт в городах, причём в мегаполисах. В Иране и в РФ одинаково – около 73-77%, но велика часть малых городов. Когда Трамп с ноября 2025 г. начал устраивать чавистам блокаду, то несмазанные колёсики урбанизированной экономики пообещали встать раз и навсегда, и без бомбардировок. Неудивительно, что через два месяца брат и сестра Родригес отдали ему ключи от спальни Мадуро. Чавизм надоел даже чавистам. Трамп блокадой ускорил процесс, подготовленный санкциями и самими чавистами.

Теперь Трамп творчески применяет этот метод к Ирану и Кубе, и на очереди РФ. Но США не могут устроить полную торговую блокаду РФ без участия Европы, Украины и Турции. Элемент подготовки к блокаде – закрытие Ирана как южных ворот контрабанды, и не только её, в РФ.

Если Трамп сможет уговорить Си Цзиньпина присоединится к блокаде, то кремлёвцы быстро выведут войска из Украины и снимут брэнд "путин". Поэтому Трамп не спешит с поездкой в Пекин, накапливает аргументы для Си Цзиньпина, а Кушнер и Виткофф не приехали в апреле в Киев, несмотря на двухкратные приглашения от Зеленского. Даже не называют возможную дату приезда, слишком очевидно, что решение вопроса находится не в Киеве, а в Москве, где выжидают, чем закончится блокада для Ирана. При этом высока вероятность, что в Иране процесс может пойти по более радикальному сценарию, чем в Венесуэле.

Трамп решил кремлёвцев простимулировать, и авансом объявил, что готов пропустить делегацию РФ во главе с "путиным" на саммит "Двадцатки" в Майами. Песков уклончиво ответил, что "путина" не обещает, но делегация будет представительной. Так как саммит намечен на 14-15 декабря, после выборов в США, то Песков не уполномочен конкретно что-то обещать, кроме одного, делегация прибудет, если Трамп за это время не передумает и обеспечит ей защиту от демонстрантов.

Желающих освистать саммиты "Двадцатки" обычно больше, чем саммиты "Семёрки", и делать это в США не запрещено. Песков мог представить как в делегацию РФ будут лететь яйца, брошенные анархистами, антиглобалистами, венесуэльцами, кубинцами, украинцами, "правыми", "левыми" и ещё невесть кем, и решить, что в декабре лучше уйти на больничный. Особенно после нового покушения на Трампа.