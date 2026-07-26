В Росії очікується голод?

Россільгоспбанк у першому півріччі 2026 року знизив кредитування сезонних робіт на 5%, одночасно в багатьох регіонах рф зупинена робота аграріїв. Ймовірно, це знизить експорт російського збіжжя і в цілому негативно вплине на продовольчу безпеку рф.

На фоні таких поганих новин привертається увага до таких двох тенденцій: (1) ключові сільськогосподарські банки слабо кредитують аграріїв, особливо з врахуванням того, що ціни на продовольство в рф зросли на 15%, а кредитування впало на 5%.

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Виявлений факт може призвести до суттєвого скорочення виробництва в аграрній галузі.(2) в багатьох регіонах рф аграріям не вистачає палива, що призведе до вимушених пауз в сезонних роботах та зниженні врожаю на 10-15%, який буде просто втрачений на полях.

Не думаю, що в рф буде голод через паливну кризу, але ціни на харчі зростуть абсолютно точно. Тож росіянам вже зараз варто скуповувати борошно, цукор, крупи і т.д.