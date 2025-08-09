rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Украине предстоит переварить очень непростые решения

Ян ВалетовЯн Валетов

Украине предстоит переварить очень непростые решения
Украине предстоит переварить очень непростые решения

Нам явно предстоит переварить очень непростые решения.

Разочарование, ресентимент, потери, сожаления - все это будет, можете не сомневаться. И это будет очень больно и на много лет. Возможно, навсегда.

Но, боюсь, особого выбора у нас не будет.

У мира есть своя цена. Она велика, но меньше той цены, что мы платим за войну.

Не стоит спешить с комментариями. Конфигурация взаимных уступок пока неизвестна, хотя логика просматривается. И она очевидно. Обе стороны должны пойти на уступки. И ни одна из сторон не может их диктовать - не дадут американцы.

Сложно будет продать это, как победу - и нам, и русским.

Нужно для себя понять, что то, что мы сохранили суверенитет и большую часть территорий - это чудо, оплаченное сотнями тысяч жизней.

Нас могло не быть.

Могут ли не договориться? Да, могут. Но судя по шороху за кулисами, будут договариваться.

Нет другого выхода.

Источник:Facebook

Война в УкраинеБлоги