Купянск – не ''ворота на Харьков'': миф, который дорого стоит России

Друзья, коротко о Купянске. Выбор у противника очевиден из двух вариантов. Прекратить тупить и ломиться туда со страшными потерями или продолжать биться головой о... Купянск. Там такая ситуация сложилась. Я не знаю, почему российский Генштаб вообще и лично Путин так вцепились в этот маленький город, уже побывавший в оккупации. И какое полтора года назад, когда там была наша 41-я омбр, выглядело довольно жутко. Захватить Купянск любой ценой – тупе приказа сейчас по ситуации на фронте для оккупантов представить трудно. Взять что? Давайте немного внесу ясности для понимания.

Первое: Нет, Купянск это не "ворота на Харьков". Вообще нет. Идти на Харьков через Купянск это бред и суицид. Ты сто раз останешься в полях с техникой или без нее, сто раз сгибешь в балках, увязнешь в грязи оврагов, но не дойдешь даже до трассы "Славянск – Харьков". Поверьте, мы там походили и поездили зимой и весной достаточно.

Второе: Нет, Купянск не является важным логистическим узлом. Транспортная развязка для железнодорожного транспорта – это "Купянск-Узловой", что вообще не одно и то же. Автомобильный? Без мостов работает очень плохо. Водный транспорт? По Осколу? Кто-то слышал о порте "Купянск" вообще? Не слыхал. Потому что его нет.

Третье: Нет, Купянск это не высота, царящая над окрестностями. Напротив. Это не господствующая низменность. Расстреливать какую из расположенных западнее высот легко и удобно. То есть здесь все просто – кто сидит в Купянске, тот и мишень в этом беспощадном тире. А потому стремление оккупантов любой ценой влезть в него логического объяснения не имеет. С нами все ясно – мы не хотим пускать их через реку.

Однако Путин уже несколько раз публично опозорился, заявив, что Купянск взят. Так будет везде по линии фронта. Видео с Зеленским было просто издевательским, но бункерная крыса вообразила себя конем и закусила удила. И снова два дня подряд повторяет, что Купянск они взяли. Хотя на самом деле все совсем наоборот. Купянск стал для них ловушкой, там и сейчас сидят без снабжения и поддержки в окружении около двух сотен штурмовиков. Попытки их деблокировать успеха не принесли, так что удел этих в окружении предсказуем. Они ненадолго переживут прорывающихся к ним на помощь. Или попадут в плен.

И вот мы подходим к главному. На самом деле бросить эти несколько сотен бойцов в окружении российской армии вообще не проблема. Это настолько приемлемые по их меркам потери, что даже переживать не о чем. Просто они очутились перед непростым выбором. Можно тихо оттянуть силы на свои позиции, бросить тех, кто уже в котле, и на время забыть Купянск как страшный сон с ехидными украинскими субтитрами. А можно тупо бросать туда все резервы, сжечь массу народа, но попытаться взять город любой ценой. Проблема в том, что рядом особых резервов нет. Можно с Лимана опрокинуть или из Волчанска, но там нет лишних.

Вторая и главная проблема – Царю уже доложили о победе. И публично он объявил, что взяли. А царский гнев в России страшно. Гораздо страшнее, чем положить еще пару-тройку батальонов в бессмысленных лобовых штурмах и на переправе. Будут лезть и не оглядываться на потери. Потому что потери им простят. Провал на Лимане из-за опрокидывания войск в Купянск – с вазелином, но скоро тоже простят. А вот за то, что Царя выставили идиотом и болтуном – оторвут погоны. Сначала погоны, потом колокольчики, ну а потом начнутся спортивные прыжки на дальность из окон. Я так понимаю, что сейчас своего бункерного вождя успокаивают обещаниями "возьмем буквально завтра". Но рано или поздно это перестанет работать. И они это знают...