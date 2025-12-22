Купянск, Покровск и Грабовское – направления большой ошибки РФ

Друзья, коротко по ситуации сейчас, потому что со временем не очень. На днях писал о Купянске и перспективах развития ситуации за рубежом. В частности, указал, что есть два варианта. Первый – оккупанты бросают своих в окружении, и сворачивают понемногу активность. Потому что этот участок не является приоритетом, не имеет скорых перспектив, а резервы нужны на Покровском направлении, в Запорожье. Там они внесли в Конституцию территории и вокруг них сейчас много разговоров в политике. А Купянск, что Купянск? Кошмарить Харьков проще КАБами и со стороны Волчанская.

Но был нюанс. Царю уже доложили, что Купянск взят. Несколько раз сообщали. И он как раз о Купянске делал публичные заявления. Так что важнее? Стратегия или риск получить царский гнев? Поэтому я писал, что логика не сработает и россияне бросят резервы на Купянск, чтобы отбить его любой ценой. Иначе царь будет зол и полетят погоны, а может и головы. Так и вышло. На этот участок фронта перебросили подкрепление, оставшееся бросают в топку без раздумий и сожалений. Любой ценой? Мы это видели на Бахмуте и Авдеевке. Уложат тысячи или десятки тысяч…

По Грабовскому. Запад россиян и вывод гражданских на их территорию, разумеется, это политический рейд. Но есть два плохих момента. Они не пошли так просто. Продолжаются бои. То есть они увидели, что зайти можно – могут получить приказ закрепиться и быстрое опрокидывание резервов. Это же успешное мероприятие на украинскую территорию, почему бы и нет? Мы тоже в такой ситуации выбирали – завершить рейд или сделать россиянам головную боль надолго? Ну и по обороне на границе, мое впечатление – это провал обороны на месте. Конкретное подразделение.

Может, они герои, но их очень мало. Может, чего-то не хватило. Может, просто не ждали и расслабились. Фото очень красноречивое, потому добавил. Может вообще по границе везде имеют минные шлагбаумы, на всех лесных тропах зарыта хаотическая взрывчатка и другие сюрпризы. Разборки будут, следствие покажет.

По Покровску. Там очень тяжело, но есть хорошие новости о локальной блестящей операции подразделения "Скала" от Юлии Кириенко. У нее взял и видео – это самый лучший антидепрессант. Залетели в Покровск на технике. Бойцы подразделения "Скала" провели операцию на северо-западной окраине города. Заехали на штурм у стелы, где еще недавно оккупанты пытались зацепить свой триколор. "Скала" успешно десантировали пехоту и уже закрепились. Эта трасса очень узнаваема для тех, кто бывал в Покровске. Это один из основных путей заезда в город со стороны Павлограда.

Есть отличные новости от наших диверсантов на территории России. В Москве взорвали автомобиль с генералом Фанилом Сарваровым. Кобзону будет приятно. Два самолета: Су-27 и Су-30 ликвидировали ГУР на аэродроме в Липецке. Отмечается, что планирование спецоперации на российском аэродроме заняло две недели. Ущерб официально на 100 млн баксов, но сейчас Россия даже с деньгами не сможет их построить. Потому что здесь молотка и зубила мало, нужна сложная электроника. Мы получаем МИГ-29 от Польши (не много, не новые, но плюс) и ждем обещанных еще Байденом F-16. А россияне понемногу теряют самолеты. К сожалению, медленно.