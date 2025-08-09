Україна має переварити дуже непрості рішення

Нам явно доведеться переварити дуже непрості рішення.

Розчарування, ресентимент, втрати, жаль - все це буде, можете не сумніватися. І це буде дуже боляче і багато років. Можливо, назавжди.

Але, боюсь, особливого вибору ми не матимемо.

Світ має свою ціну. Вона велика, але менша за ту ціну, що ми платимо за війну.

Не варто поспішати із коментарями. Конфігурація взаємних поступок поки що невідома, хоча логіка проглядається. І вона, очевидно. Обидві сторони мають піти на поступки. І жодна зі сторін не може їх диктувати – не дадуть американці.

Складно буде продати це як перемогу - і нам, і росіянам.

Потрібно для себе зрозуміти, що те, що ми зберегли суверенітет і більшу частину територій – це диво, сплачене сотнями тисяч життів.

Нас не могло бути.

Чи не можуть домовитися? Так, можуть. Але судячи з шереху за лаштунками, домовлятимуться.

Немає іншого виходу.