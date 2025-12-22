Утро в Москве началось не с кофе: у ФСБ будет много работы

Доброе утро, Москва!

07:00

Взорвался автомобиль начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.

За рулем находился генерал-лейтенант – Фанил Сарваров (56 лет).

Водитель погиб.

Генерал Сарваров занимал ключевую должность в структуре Генштаба Минобороны РФ.

Управление отвечает за организацию масштабных учений и боевую подготовку соединений.

Участник обеих чеченских войн и операции в Сирии.

Как руководитель оперативной подготовки, он непосредственно отвечает за боеготовность участвующих в полномасштабном вторжении в Украину войск.

Танковый офицер, выпускник Академии Генштаба.

Звание генерал-лейтенанта получил в 2024 году.

P/s

У полицейских и сотрудников ФСБ по Москве и Московской области утро начнется точно не с кофе.