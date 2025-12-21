Конфискация замороженных активов в Европе для Украины: финансовое состояние РФ ухудшается

Вопрос конфискации российских активов в ЕС для Украины уже стал эпическим. Россияне сопротивляются процессу конфискации, поскольку еще надеются, что не потеряют эти деньги, и потому, что опасаются, что за их средства Украина может выиграть войну. То, что ЕС отложил вопрос конфискации на 2026 год, никак не уменьшает, а наоборот увеличивает ценность этого процесса, и сильно ухудшает финансовое состояние России.

Наиболее заметный удар по идее конфискации россияне нанесли в плане Дмитриева – Виткоффа, которого по факту уже нет. Дмитриев пообещал США, что РФ не будет подавать в суды, если замороженные в ЕС активы распределят между США и РФ и вроде бы направят их часть на восстановление Украины (или оккупированных украинских территорий). Такой шаг автоматически запустил механизм давления США на ЕС, и некоторые европейцы заговорили, что "возможно отсутствие конфискации приблизит (читай – заставит) Украину к не совсем справедливому миру в Европе". Игра Дмитриева не удалась, и ЕС отстоял свое право распоряжаться тем, что заморозила.

Больше всех удивило поведение ЦБР, чего-то пошедшего с иском против Euroclear в российский арбитражный суд. У многих был вызван вопрос, как арбитражный суд в Москве может повлиять на Euroclear. А никак. Здесь следует обратить внимание, что ЦБР побежал в арбитраж еще до обсуждения конфискации как таковой, но сразу после того, как в ЕС приняли решение о вечной блокировке резервов ЦБР в ЕС.

Поэтому едва ли не единственная цель обращения ЦБР в суд в Москве – просто потянуть со списанием резервов. У ЦБР в феврале-мае будет ежегодный аудит, и если не будет иска, то по факту конфискованные активы придется списать, после чего ЦБР будет давать объяснения в Госдуме и будет рассказывать о других замороженных, но не списанных активах. Другая причина, по которой ЦБР не хочет списывать замороженные бессрочно активы – нежелание раскрывать точную сумму замороженных активов в странах G-7. ЦБР на прошлой неделе ЦБР настоял на том, чтобы заседания в болтном арбитраже вели в ЗАКРЫТОМ режиме. На следующей неделе я познакомлю вас с тонкостями процесса будущей конфискации, которая теперь стала легче для Европы. Так что не переключайтесь, будет интересно.