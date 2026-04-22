Украина перестраивает глобальную архитектуру безопасности

Кремлевский фактор: российская агрессия спровоцировала системный кризис, трансформировавший субъектность Украины в ключевой фактор перестройки глобальной архитектуры безопасности.

Сегодняшняя архитектура глобальной безопасности не просто дает трещины – она находится в свободном падении. Полномасштабное вторжение в Украину и системный шантаж международного сообщества российский диктатор Путин окончательно разрушил иллюзию стабильности, переведя мир в режим неуправляемой и нарастающей геополитической турбулентности. И это не случайное стечение обстоятельств, а сознательная стратегия хаоса, направленная на демонтаж западного либерального порядка.

Анализируя корни этого кризиса, Джеффри Голдберг (Jeffrey Goldberg), главный редактор американского журнала The Atlantic, метко заметил: "Мир, который Путин стремится создать – это мир, где сила определяет право, а границы являются лишь временными линиями, которые можно стереть по желанию диктатора". Эта цитата подчеркивает главный вызов современности: мы оказались в точке, где прежние правила игры уже бездействуют, а новые еще не написаны, что заставляет ведущие государства мира балансировать на грани глобального столкновения.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году стало тектоническим сдвигом, окончательно разрушившим архитектуру безопасности времен после Холодной войны. Это нападение не только уничтожило предыдущую систему международной безопасности, но и погрузило нашу планету в период глубокой геополитической нестабильности и непредсказуемости.

Учитывая это, войну России в Украине нужно рассматривать как узловой элемент формирования нового типа глобального противостояния, которое не обязательно примет форму классической мировой войны, но уже имеет признаки системной конфронтации между блоками государств, ценностями и моделями мирового порядка.

Прежде всего следует отметить, что сама структура международной системы претерпела глубокие изменения. Если после завершения Холодной войны доминировала тенденция к однополярности с беспрекословным лидерством Соединенных Штатов, то сегодня мир все больше приближается к фрагментированной многополярности.

Война Российской Федерации против Украины стала точкой, в которой ревизионистские государства открыто бросили вызов существующему международному порядку. В результате современные вооруженные противостояния перестали быть локальными, формируя целостную "сеть кризисов" и взаимосвязанное геополитическое напряжение.

Анализируя риски более широкого глобального конфликта, следует учитывать, что российско-украинская война уже давно вышла за пределы регионального столкновения и выступает катализатором системного кризиса международного порядка.

Первым и наиболее очевидным риском является прямое столкновение между НАТО и Российской Федерацией, постоянно балансирующей на границе, сознательно провоцируя эскалацией. Из-за того, что Москва прибегает к провокациям на границах Польши и государств Балтии, это создает постоянный риск открытого столкновения.

Российская доктрина "эскалации во имя деэскалации" и регулярный ядерный шантаж снизили порог приемлемости применения оружия массового поражения, что ставит под угрозу десятилетие режима нераспространения ядерного оружия.

Второй аспект касается создания новой архитектуры глобального противостояния. "Ревизионистский блок", где Россия становится младшим партнером Китая, формируя вместе с Ираном и Северной Кореей тоталитарный альянс, нацеленный на демонтаж действующего либерального мирового порядка и уничтожение западной гегемонии.

Это создает ситуацию "тройного сдерживания" для Соединенных Штатов, которым приходится одновременно реагировать на агрессию России в Европе, прибегать к нейтрализации дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке и готовиться к потенциальному конфликту вокруг Тайваня в Индо-Тихоокеанском регионе.

Война в Украине показала Китаю как силу западных санкций, так и границы западных оборонных мощностей, что может подтолкнуть Пекин к более решительным действиям, если он почувствует усталость или разобщенность демократического мира.

Третий риск состоит в дестабилизации "Глобального Юга". Продовольственная и энергетическая опасность, вызванная войной, усугубила разрыв между богатыми и бедными странами, усиливая антизападные настроения в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Это создает вакуум воздействия, который активно заполняют тоталитарные режимы, предлагая альтернативные модели безопасности и финансирования без требований демократизации.

Кроме того, милитаризация экономик ведущих государств и разрушение глобальных цепей снабжения ведут к фрагментации мировой торговли на враждующие блоки, что напоминает экономическую логику мировых войн прошлого века.

В конце концов, война в Украине очень сильно дискредитировала ООН и другие международные институты как инструменты предотвращения агрессии, вернув мир в политику "права силы" вместо "силы права".

Если агрессия России не завершится ее стратегическим поражением и восстановлением международно-признанных границ Украины, это создаст опасный прецедент. Стимулируя других региональных игроков реализовывать свои территориальные посягательства военным путем.

Риск глобального противостояния в настоящее время заключается не только в вероятности великой войны, но и в необратимой трансформации мира в систему постоянной конфронтации, где хаос становится новой нормой, а стабильность – недостижимым дефицитом.

Четвертый риск – гибридизация войны. Современное противостояние выходит за рамки традиционных боевых действий. Информационные операции, кибератаки, энергетическое давление и экономические санкции становятся неотъемлемыми инструментами борьбы. Война в Украине показала, что информационная составляющая – один из ключевых элементов современной безопасности. В этом контексте глобальное противостояние уже происходит – но пока в "размытой" форме, без официального объявления войны.

Пятый риск – экономический и ресурсный. Конфликт между двумя крупными экспортерами продовольствия вызвал серьезные потрясения на мировых рынках, усилив риски глобальной нестабильности. Нарушения логистики, энергетический кризис в Европе и колебания цен на продовольствие создают дополнительные центры напряжения, особенно в странах Глобального Юга. В этом смысле война становится катализатором кризисов, усугубляя уже существующие социально-экономические проблемы.

Шестой риск – затяжной характер войны. По состоянию на 2026 год конфликт приобрел черты позиционного противостояния, где ни одна из сторон не имеет преимущества. Такая война на истощение создает стратегическую неопределенность и повышает вероятность радикальных решений – от расширения театра боевых действий до применения нетрадиционных средств.

Кроме того, затягивание войны увеличивает усталость союзников и может подорвать единство западной коалиции, что, в свою очередь, открывает новые возможности для эскалации.

Седьмой риск – переформатирование мирового порядка. Ослабление старых альянсов и формирование новых блоков вместо Европейского Союза и НАТО. И создание альтернативных центров силы. Что можно объяснить следствием сочетания нескольких длительных тенденций: относительного ослабления западноцентрической модели, роста роли региональных государств и эрозии универсальных правил, сформировавшихся после Холодной войны.

После завершения биполярности доминирование США и институтов, таких как Европейский Союз и НАТО, казалось безальтернативным, однако уже с 2010-х годов эта архитектура начала терять монолитность. Ослабление старых альянсов не означает их исчезновения, а скорее трансформацию их роли.

Внутри ЕС растут разногласия по экономической политике, миграции и безопасности, что подрывает единство стратегического видения. В случае НАТО, несмотря на консолидацию на фоне российской агрессии, проявляется асимметрия интересов между Соединенными Штатами и европейскими союзниками, а также возникает вопрос долгосрочных гарантий безопасности. В то же время эти институты все чаще реагируют на кризисы, а не формируют повестку дня.

Параллельно формируется сеть альтернативных центров силы. Прежде всего, это связано с ростом влияния Китая, которое продвигает собственные экономические и институциональные инициативы, такие как BRICS и инфраструктурные проекты глобального масштаба. Индия, Турция, Бразилия, государства Персидского залива также активнее действуют как самостоятельные игроки, балансируя между большими силами и продвигая многовекторную политику. Это создает ситуацию "текучей многополярности", где союзы становятся менее стабильными, а коалиции – ситуативными.

Особенностью нового этапа является то, что блоки формируются не только по идеологическому или военному признаку, как это было в период Холодной войны, но и вокруг технологий, цепей снабжения, энергетики и финансовых систем. Возникают параллельные институциональные пространства – от альтернативных платежных механизмов до региональных форматов безопасности, не зависящих от западных структур. Это подрывает универсальность глобализации и ведет к фрагментации мира в несколько взаимосвязанных, но конкурентных систем.

Можно сказать, что современный мир движется не к полной замене старых альянсов новыми, а к более сложной конфигурации, где традиционные институты сосуществуют с новыми центрами силы, а государства стремятся к максимальной стратегической автономии. Это означает рост неопределенности, более частые конфликты интересов и в то же время более широкие возможности для маневра средних и малых государств, которые могут использовать конкуренцию крупных игроков в собственных целях.

В этом контексте необходимо обратить внимание на политическое измерение. Попытки "заморозки" российско-украинской войны на условиях Москвы или навязывания Кремлем неприемлемых для Украины решений лишь усугубит риски более широкого противостояния, вместо того чтобы снизить их.

Если такие договоренности будут восприняты как слабость Запада, это может провоцировать дальнейшее агрессивное поведение ревизионистских государств. Ведь "дипломатические инициативы" Москвы часто имеют целью выиграть время и закрепить достигнутые позиции, а не достичь устойчивого мира.

В конце концов, ключевой вопрос состоит в том, можно ли говорить о начале глобального конфликта уже сейчас. Ведь часть западных экспертов считает, что мир уже находится в состоянии новой "гибридной мировой войны", в то время как другие настаивают, что сохраняются механизмы сдерживания и дипломатии. Однако очевидно другое – уровень глобальной нестабильности является одним из самых высоких за последние десятилетия.

Война России против Украины создает комплексный риск более широкого глобального противостояния через сочетание нескольких факторов: формирование блоков государств, милитаризацию международных отношений, гибридизацию конфликтов, экономические потрясения и эрозию механизмов глобального управления.

Поэтому наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу является не классическая мировая война, а длительная фаза "распыленного" глобального конфликта, где разные региональные кризисы будут взаимосвязаны и будут подпитываться друг друга. Именно в этой логике русско-украинская война трансформировалась из локального конфликта в детерминирующий фактор глобальной архитектуры безопасности.

Украина стала ключевым геополитическим узлом, где разрешается конфигурация международного порядка на весь XXI век. И результаты этого противостояния заложат фундамент новой системы сдержек и противовесов в мире.