Украина нашла слабое место России

Россия пока не демонстрирует никакой реальной готовности к завершению войны. Напротив, в Кремле продолжают выходить из логики затягивания конфликта, рассчитывая, что время работает на них. Война на истощение, по их мнению, должна постепенно взорвать украинские возможности и заставить Киев согласиться с условиями Москвы.

Эта логика не нова. Она базируется на убеждении, что ресурсы России больше, а ее политическая система более устойчива к длительным потрясениям. Но у этой стратегии есть слабое место – экономика.

Российская экономика остается уязвимой, и у этой уязвимости есть четкий источник: зависимость от нефтегазового сектора. Несмотря на все попытки диверсификации, именно экспорт энергоносителей продолжает обеспечивать ключевые доходы бюджета. Формально речь идет примерно о 20%, но в реальности влияние гораздо шире. Если учесть смежные отрасли, занятость, внутренний спрос в регионах, где сосредоточена нефтепереработка, становится ясно, что эта доля может достигать 40–50%.

Поэтому удары по этой сфере имеют не тактическое, а стратегическое значение.

Украина уже продемонстрировала, что способна поражать критическую инфраструктуру России – нефтебазы, терминалы, объекты переработки. И это открывает совсем другую логику войны — не только фронтовую, но и экономическую. То, что условно можно назвать "санкциями на расстоянии", может оказаться значительно эффективнее традиционных дипломатических усилий.

Ведь переговоры во время активной фазы войны почти никогда не являются решающими. Они не гарантируют выполнения договоренностей и часто лишь фиксируют текущий баланс сил. А баланс сил, в свою очередь, определяется не словами, а ресурсами.

Внешние обстоятельства пока частично играют в пользу Москвы. Нестабильность на глобальном энергетическом рынке, связанная с конфликтами на Ближнем Востоке, позволяет России удерживать доходы от экспорта нефти. Но это временный фактор. Рынок меняется, и долго он не может компенсировать системные потери инфраструктуры.

Самое постепенное разрушение этой инфраструктуры и рост стоимости войны для самой России могут изменить ее поведение. Речь идет не о политическом "прозрении" Кремля, а о более прозаической вещи — необходимости спасать собственную экономику. В определенный момент российские власти могут быть вынуждены согласиться на паузу не потому, что захотят мира, а потому, что потребуют времени для восстановления.

Украина, в сущности, уже осознала одно из ключевых слабых мест России. Вопрос лишь в том, насколько системным и длительным будет это давление.

Потому что результат этой войны будет определяться не только событиями на поле боя, но и способностью подрывать экономическую основу агрессии. И если это давление будет достаточным, российская экономика рано или поздно может оказаться не в состоянии обеспечивать потребности войны.

И тогда изменится не риторика – изменится сама реальность.