На пятый год войны Россия начинает очередное наступление на Донбасс

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне активизировали наступление вдоль всей линии фронта. Вполне вероятно, что результаты этого сезона могут стать лакмусом того, на чью сторону склоняется чаша весов в войне, пишет Павел Казарин для Slawa.tv.

В российском наступлении неожиданность увидит только тот, кто не следит за сменой времен года. Нынешняя весна оказалась холодной, поэтому листья на деревьях начали появляться только недавно. Именно появление зеленки становится триггером для активизации наступательных действий — под ее прикрытием российской пехоте легче добираться до украинских позиций.

За предыдущие два года российская армия оккупировала по 10% Донецкой области в год. Сегодня под контролем Украины остается еще 20% области — и формально, при сохранении прежних темпов наступления, этого может хватить еще на два года обороны. Впрочем, в реальности главное поле битвы — это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Если этот укрепрайон перейдет под контроль оккупанта — то украинской армии не за что будет зацепиться в обороне. Потому что за пределами этой агломерации преимущественно поля без плотной застройки. ,,

Именно поэтому регион станет одним из главных направлений российского удара в 2026 году.

В настоящее время Донецкую область с "большой землей" соединяют несколько ключевых дорог. Еще осенью 2025 года в Краматорск курсировали поезда, но затем Россия начала их обстреливать, и железнодорожная логистика остановилась на границах Харьковской области.

Теперь российская армия пытается усложнить автомобильную логистику – взять под огневой контроль трассу Славянск-Изюм и, по возможности, – усложнить передвижение по другим дорогам.

При этом Краматорск и Славянск демонстрируют удивительное жизнелюбие. На города падают КАБы – но здесь работают кафе. Каждый день прилетают ударные дроны — но продолжает курсировать коммунальный транспорт. Россияне пытаются обстреливать Краматорск из ствольной артиллерии, но это не мешает коммунальщикам вывозить мусор. Городская агломерация, которой удалось стать плотиной на пути русской армии, продолжает при всем сохранять признаки мирного времени.

При этом в 2026 году мы наблюдаем самые разные факторы, опровергающие победные реляции Кремля. В первом квартале этого года в РФ контракты с Минобороны подписали на 20% меньше людей, чем год назад. Если за первые три месяца 2025 года в России на войну ушло 90 тысяч человек, то за первые три месяца 2026 года только 70 тысяч.

И это с учетом того, что выплаты за подписание контракта в РФ продолжают расти.

Фактически уже сегодня украинская армия выбивает из российских рядов больше солдат, чем туда приходит.

К тому же, украинская армия существенно усилила удары по российским тылам, и теперь общее количество украинских беспилотников нередко превышает количество российских. Причем речь идет не только о дипстрайках.

Российские военкоры пишут о том, что Украина стала активнее наносить удары на глубину 40+ километров и что все чаще можно заметить украинские боеприпасы на глубине 100+ километров. В то же время, они жалуются на то, что у систем ПВО "Панцирь" не хватает ракет — и что они в результате вынуждены не реагировать на украинские атаки.

Украина сумела достаточно сильно нарастить свои возможности изготовления дронов сначала для дистрайка, а теперь уже и для медстрайка.

На пятый год война окончательно перешла в категорию "войны на истощение".

Но роль тыла для украинской экономики продолжает исполнять ЕС. Виктор Орбан блокировал выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро — как теперь уже понятно из-за своих договоренностей с Москвой.

Но теперь он проиграл выборы, а его преемник дал понять, что аналогичного вето на выделение денег не будет. Это означает, что во втором квартале этого года Украина получит деньги на следующие два года войны.

При этом экономическая ситуация в самой РФ ощутимо ухудшается. По годовому плану дефицит должен составлять 3,8 триллиона рублей, но дефицит бюджета только по итогам первых трех месяцев года составил 4,6 триллиона.

Если бы не война в Иране, поднявшая цены на нефть, мы стали бы свидетелями того, как война вымывает из РФ остатки ликвидности. Но рост цен на углеводороды позволит Москве закрыть часть своих бюджетных дыр. И все будет зависеть только от того, как долго продлится война в Иране и какой вред она нанесет нефтегазодобывающей промышленности региона.

После поражения Виктора Орбана на повестку дня возвращаются еще два вопроса. Это принятие 20-го пакета санкций и официальное открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС (обе инициативы блокировал Будапешт).

Словакия уже заявила о том, что блокировать новые санкции против РФ до восстановления трубопровода "Дружба", а Киев, в свою очередь, пообещал восстановить его до конца месяца ("Дружба" уже восстановлена, санкции разблокированы – Ред.).

Год назад, когда стало ясно, что Соединенные Штаты перестают быть союзником Украины, у многих были сомнения, сможет ли Киев сопротивляться Москве без поддержки Вашингтона. Теперь стало ясно, что сможет.

Во время затяжной войны время все равно работает против всех противоборствующих сторон, но на пятый год войны появляется ощущение, что время работает против России в большей степени, чем против Украины.

Если бы не скачок цен на углеводороды — мы вполне могли бы стать свидетелями системного кризиса российской экономики. Но даже без этого мы видим, как Украина наращивает свои возможности наносить удары по русским тылам, защищаться от русских дронов и убивать больше солдат противника, чем Россия успевает найти.

Российские базы хранения советской техники практически пусты. Российские военкоры пишут о том, что средний срок службы штурмовика с момента заключения контракта составляет 12 дней.

На пятый год войны Россия начинает очередное наступление на Донбасс – регион, захватить который Кремль планировал в 2022-м.