Украина в лучшей позиции. США и Великобритания пересмотрели оценку ситуации на фронте

Интересную информацию опубликовали разведки Великобритании и Соединенных Штатов по ситуации на фронте в Украине. Их анализ несколько отличается от штампов, упорно придерживаемых президентом США Дональдом Трампом и его ближайшим окружением в лице Джей Ди Венса, Стива Виткоффа и Кушнера. ЦРУ и их британские коллеги не считают, что "у Украины нет карт, Россия наступает". Вывод разведки двух серьезных игроков на этом поле – Украина находится сегодня в лучшем положении как минимум за последний год. Удерживает свои позиции, вытесняет противника на южном направлении. Аналитики приводят несколько факторов, приведших к таким выводам.

Первый – отсутствие стратегических резервов в России. Так, у них есть планы по усилению наступления в той же Константиновке, по доукомплектованию истощаемых на Доюропольском направлении частей в районе Покровска. Но пока никем. Год назад в это время они набирали примерно столько же, сколько теряли. При этом в лагерях, на полигонах и прямо в тылу на старте было около 150 тысяч резервистов. Сейчас набирают меньше, чем теряют. "Прослойку" выгребли до нуля, сейчас всех, кого набирают, сразу бросают на фронт. Но три точки очень быстро съедают это пополнение. Наступление ВСУ на южном направлении и две круглосуточные "мясорубки" – Гришино под Покровском и Константиновка в Краматорской агломерации.

Второй – усиление дроновой составляющей ВСУ. Централизация управления этими силами, активная поддержка на уровне Генштаба и Минобороны, значительный вклад волонтеров – вот секретный рецепт. Техника и пополнение часто вообще не успевают вступить в бой на линии боевого столкновения. Их вывозят по дороге. При этом классическое соотношение "один убитый на троих раненых" больше не работает. Сейчас после стычки с ВСУ россияне констатируют около 70% двухсотых. То есть безвозвратных совсем-совсем. И это не случайный пик, а очень плохая для окупантов тенденция.

Вчера посмотрел отрывок эфира Соловьева с Ходаренко. Два одиозных российских пропагандиста. Уже никаких планов все захватить, всех подавить и победить любой ценой. Мрачно говорят о том, что в этом году СВО нужно как-то сворачивать, весенне-летняя кампания должна стать последней. Мол, длительные войны невыгодны государству и даже Наполеону это подкосило. А Россия сейчас ведет тяжелую войну, тяжелую, чем Вторая Мировая. И это в эфире генерируют те, кто еще недавно хрипел об успехах и наступлении. Тоже не прокол, а тенденция, причем массовая. Да, российские пропагандисты резко угнетились и не верят в победу. Один Путин после доклада Герасимова радостно говорит, что все идет по плану, и они везде наступают и захватывают все новые территории. Ну, может, все идет по плану. Но куда-то не туда...