По словам спикера Нацполиции, стрелок был задержан

Сегодня, 23 апреля, во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек. Стрелок был задержан. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на спикера Национальной полиции Юлию Гирдвилис, которую цитирует "РБК-Украина".

На место происшествия прибыли спецназовцы. Отмечается, что мужчина, совершивший несколько выстрелов, был задержан. Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

Фото задержанного стрелка публикуют местные паблики

Как сообщила спикер Главного управления Национальной полиции во Львовской области, мужчина стрелял у себя дома из револьвера типа Флобер – это не боевое оружие.

К слову, 16 апреля в одном из учебных заведений Ужгородского района ученик произвел выстрел и ранил одноклассника. Впоследствии полиция Закарпатья обнародовала видео задержания ученика, открывшего огонь во время занятий. Девятиклассник использовал пистолет, ранив своего одноклассника.

После того как ученик произвел выстрелы в классе, он пытался скрыться с территории учебного заведения. Однако правоохранители оперативно установили местонахождение подростка и задержали его. На обнародованных кадрах видна работа патрульных и момент фиксации правонарушителя.

Правоохранители квалифицировали стрельбу в учебном заведении Чопа как террористический акт.

Анализ последних событий указывает на то, что вражеские спецслужбы целенаправленно используют игровые платформы, такие как Roblox или Arma 3, для манипулятивного общения с несовершеннолетними. Ознакомиться с фактами о вражеской кибервойне против детей важно для понимания того, как именно злоумышленники склоняют подростков к противоправным действиям. Случай в городе Чоп, где девятиклассник пронес оружие в школу, является ярким примером успешной деструктивной работы врага. В ОВА уже призвали родителей к усиленной бдительности и проведению профилактических бесед с привлечением специалистов.