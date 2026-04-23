Падение рейтингов Путина или кремлевские игры: что на самом деле происходит в РФ

Российские социологи пять недель подряд говорят о падении рейтингов Путина и даже говорят, что он показывает самые плохие результаты за последнее десятилетие. Давайте разберемся, откуда такая смелость и к чему все это идет?

1. Когда наши СМИ пишут о катастрофическом падении рейтингов Путина с 72 до 68%, я бы просто просил всех включить голову: 68% - это невероятно много. И катастрофы здесь точно нет. Сейчас у меня нет свежей собственной социологии, но по ощущениям реальный рейтинг Путина, наверное, ниже на 7-8% от декларируемого. И это тоже очень далеко от катастрофы.

2. Однако навязчивость российских государственных социологов, публикующих все эти вещи, наводит на мысль, что что-то здесь не так. Моя версия сводится к тому, что в Кремле началась подковерная война за уменьшение полномочий Кириенко как главного по внутренней политике. И рейтинги Путина – его прямая ответственность.

3. Напомню, что катализатором ухудшения рейтингов стали три вещи: ухудшение жизни, отсутствие прогресса в вопросах окончания войны и ограничение интернета на фоне закрытия телеграммы. И именно телеграмма стала триггером для того, что я называю кухонной революцией. В ответ на бухтение масс, примерно неделю назад, власти приняли решение притормозить закрытие телеграммы. И вместо того, чтобы без каких-либо комментариев прекратить исключение мессенджера, внутриполитический блок Кремля принял решение разыграть супер-тупую двухходовку на тему "царь хороший-бояре плохие". В ответ на 18-минутный спич инстагаюрамши Бони, Песков с какой-то удивление сказал российскому народу в стиле Януковича: "Услышу каждого". Зачем внутриполитический блок Кремля предложил реагировать именно так, остается пока тайной. Но спич Бони, который до этого просмотрело 4 млн зрителей, стал едва ли не самым главным политическим событием РФ. А Кириенко, похоже, поднялся.

4. Против Бони (читай Кириенко) была запущена тяжелая артиллерия. Глава КПРФ Зюганов, сначала с трибуны Думм, а потом и в интервью Вестям сказал, что надо слышать не всяких там Бонь, а простой народ иначе повторится 1917 год (вообще смешно, когда коммунисты пугают октябрьским переворотом). Попутно, зюганов проехался и по экономическому блоку правительства.

5. Параллельно с этим в российском пространстве началась "кадровая вакханалия", когда некие эксперты пересаживали Володина в кресло Матвиенко и отбирали часть полномочий Кириенко в пользу Володина. Министра экономики отправляли в отставку и т.д. Проще говоря, все эти вещи вернули медиа в кулуарные игры по лоббированию кадровых перемен, которые все ждут после думских выборов.

6. Если коротко, в России начался процесс по попытке медийно протиснуть интересы тех или иных групп накануне возможных кадровых изменений. И в связи с этим многим может показаться, что происходит чуть ли не революция. В самом деле, пока это просто попытка сыграть в кулуарщину. Просто этот процесс, неожиданно для многих, вылез в медийное пространство. И причиной этого стала кремлевская ошибка с Боней.

7. Напоследок следует обратить внимание на очень важный момент. Заявления, Бони, Зюганова и других менее известных персонажей – это ни в коем случае не выступления против Путина. И это вообще не о войне. Это апелляция к Путину: обратите внимание на нас и поставьте наших людей на те или иные должности.

8. Может ли все выйти из-под контроля? Пока вероятность сверхнизкая. Но и на ошибки типа Бони еще неделю назад никто не рассчитывал.