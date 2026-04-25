ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Україна знайшла слабке місце Росії

Віталій Портніков

Росія наразі не демонструє жодної реальної готовності до завершення війни. Навпаки — у Кремлі продовжують виходити з логіки затягування конфлікту, розраховуючи, що час працює на них. Війна на виснаження, на їхню думку, має поступово підірвати українські можливості і змусити Київ погодитися на умови Москви.

Ця логіка не нова. Вона базується на переконанні, що ресурси Росії більші, а її політична система більш стійка до довготривалих потрясінь. Але у цієї стратегії є слабке місце — економіка.

Російська економіка залишається вразливою, і ця вразливість має чітке джерело: залежність від нафтогазового сектору. Попри всі спроби диверсифікації, саме експорт енергоносіїв продовжує забезпечувати ключові доходи бюджету. Формально йдеться приблизно про 20%, але в реальності вплив значно ширший. Якщо врахувати суміжні галузі, зайнятість, внутрішній попит у регіонах, де зосереджена нафтопереробка, стає зрозуміло, що ця частка може сягати 40–50%.

Саме тому удари по цій сфері мають не тактичне, а стратегічне значення.

Україна вже продемонструвала, що здатна вражати критичну інфраструктуру Росії — нафтобази, термінали, об’єкти переробки. І це відкриває зовсім іншу логіку війни — не лише фронтову, а й економічну. Те, що умовно можна назвати "санкціями на відстані", може виявитися значно ефективнішим за традиційні дипломатичні зусилля.

Адже переговори під час активної фази війни майже ніколи не є вирішальними. Вони не гарантують виконання домовленостей і часто лише фіксують поточний баланс сил. А баланс сил, у свою чергу, визначається не словами, а ресурсами.

Зовнішні обставини поки що частково грають на користь Москви. Нестабільність на глобальному енергетичному ринку, пов’язана з конфліктами на Близькому Сході, дозволяє Росії утримувати доходи від експорту нафти. Але це — тимчасовий фактор. Ринок змінюється, і довгостроково він не може компенсувати системні втрати інфраструктури.

Саме поступове руйнування цієї інфраструктури і зростання вартості війни для самої Росії можуть змінити її поведінку. Йдеться не про політичне "прозріння" Кремля, а про значно більш прозаїчну річ — необхідність рятувати власну економіку. У певний момент російська влада може бути змушена погодитися на паузу не тому, що захоче миру, а тому, що потребуватиме часу для відновлення.

Україна, по суті, вже усвідомила одне з ключових слабких місць Росії. Питання лише в тому, наскільки системним і тривалим буде цей тиск.

Тому що результат у цій війні визначатиметься не лише подіями на полі бою, а й здатністю підривати економічну основу агресії. І якщо цей тиск буде достатнім, російська економіка рано чи пізно може виявитися неспроможною забезпечувати потреби війни.

І тоді зміниться не риторика — зміниться сама реальність.

Джерело:facebook.com

БлогиВійна в Україні