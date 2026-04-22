Кредит в обмен на ''Дружбу'': может ли Украина отказаться от транзита российской нефти?

Украина получит 90 млрд евро от Евросоюза. Это факт и это хорошо. Но есть другой факт, о котором говорят гораздо меньше – и он мне не нравится.

Орбан и Фицо заблокировали этот кредит. Формальная причина – Киев недостаточно заинтересован в ремонте нефтепровода Дружба. То есть два пророссийских премьера прямым текстом сказали: сначала почините маршрут для российской нефти, потом получите деньги. И Киев согласился. И Брюссель согласился. И деньги разблокировали.

Вот что произошло на самом деле: Россия разбомбила "Дружбу", Венгрия и Словакия использовали это как рычаг, Украину заставили отремонтировать российский транзитный маршрут, и только после этого ей дали кредит на борьбу с Россией. Красивая схема, ничего не скажешь.

И обратите внимание — венгерский премьер, который через несколько недель уйдет с должности, даже не предъявил претензий Москве за то, что та разбомбила маршрут поставки его собственной нефти. Ни слова. Потому что вопрос не в нефти – вопрос в том, чтобы Украина оставалась транзитером.

Трамп, кстати, поддерживал Орбана в этом вопросе, утверждая, что альтернативных маршрутов для Венгрии просто нет. Это неправда – есть маршрут через Хорватию. Но когда это останавливало Трампа от удобных тезисов?

Теперь главный вопрос – а что дальше?

Мы попадаем в заколдованный круг. Наш транзитный статус обеспечивает нам деньги от Запада, потому что Запад вынужден компенсировать то, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть и тем самым продолжают войну. Но эти деньги, которые мы получаем, частично нивелируются тем, что Россия зарабатывает на транзите через нашу территорию и продолжает воевать. То есть, Запад финансирует и нашу оборону, и часть путинской военной машины одновременно. И так будет в 2026-м, и в 2027-м, и в 2028-м — пока эта конструкция не изменится.

Может ли Украина отказаться от транзита? Может быть. Но для этого от российской нефти должны отказаться и Венгрия и Словакия. А они не собираются. По крайней мере, в ближайшее время точно.

Есть еще один сценарий. Если энергетический кризис в мире усугубится — а он усугубится, если ситуация на Ближнем Востоке не успокоится — значение России как экспортера нефти будет расти с каждым месяцем. И тогда Украина будет предлагать увеличить транзитные возможности в обмен на новые кредиты. И мы снова окажемся перед тем же выбором. И снова вместе с Западом будем, как белка, крутиться в том же колесе.