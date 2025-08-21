Трамп угрожает? Вот любви к ненависти один шаг

От любви до ненависти один шаг. Отвергнутые любовники часто обижаются. А если отвергли нарцисса, он может мстить. Путин устами Лаврова фактически послал Трампа нафиг и с Зеленским встречаться не собирается. А параллельно российские ракеты ударили по заводу американской компании "Flex-Украина". Трамп, который устроил Путину триумфальный приём на Аляске и не получил ничего взамен, выглядит в этой ситуации смешно и жалко.

Видимо, американский президент опять начал догадываться, что его водят за нос, разозлён и пытается шантажировать Путина. Причём он знает, чего боится российский диктатор. И это не новые санкции, а дальнобойное американское оружие в руках Украины.

Трамп написал пост с плохо скрытой угрозой и выложил фото, на котором тычет пальцем Путину в грудь: "Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-агрессора. Это как если бы отличная спортивная команда великолепно играла в защите, но ей при этом было бы запрещено играть в нападении. Ни единого шанса на победу! Именно так дела обстоят с Украиной и Россией. Лживый и жутко некомпетентный Джо Байден не позволял Украине ДАВАТЬ ОТПОР, только ЗАЩИЩАТЬСЯ <…> Настают интересные времена!".

Трамп уже спрашивал Зеленского о возможности Украины бить по Москве. Теперь он фактически грозит Путину, что передаст Украине ракеты, позволяющие "играть в нападении", то есть бить в глубину России (в отличие от "некомпетентного Байдена" — куда без него). Дальше он будет ждать реакции российского диктатора, который вряд ли пойдёт на уступки. Трамп сдаст назад?