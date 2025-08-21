Трамп угрожает? От любви до ненависти один шаг

ukr
Від кохання до ненависті один крок. Відкинуті коханці часто ображаються. А якщо відкинули нарциса, він може мститись. Путін вустами Лаврова фактично надіслав Трампа нафіг і з Зеленським зустрічатися не збирається. А паралельно російські ракети вдарили по заводу американської компанії Flex-Україна. Трамп, який влаштував Путіну тріумфальний прийом на Алясці і не отримав нічого натомість, виглядає у цій ситуації смішно та шкода.

Мабуть, американський президент знову почав здогадуватися, що його водять за ніс, розлючений і намагається шантажувати Путіна. До того ж він знає, чого боїться російський диктатор. І це не нові санкції, а далекобійна американська зброя в руках України.

Трамп написав пост із погано прихованою загрозою та виклав фото, на якому тицяє пальцем Путіну в груди: "Дуже складно, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-агресора. Це ніби чудова спортивна команда чудово грала в захисті, але їй при цьому було б заборонено грати в нападі. Жодного шансу на перемогу! Саме так справи з Україною та Росією. Брехливий і моторошно некомпетентний Джо Байден не дозволяв Україні ДАВАТИ ВІДПОРИ, тільки ЗАХИЩАТИСЯ <…> Настають цікаві часи!".

Трамп уже питав Зеленського про можливість України бити по Москві. Тепер він фактично загрожує Путіну, що передасть Україні ракети, які дають змогу "грати в нападі", тобто бити в глибину Росії (на відміну від "некомпетентного Байдена", куди без нього). Далі він чекатиме на реакцію російського диктатора, який навряд чи піде на поступки. Трамп здасть назад?

