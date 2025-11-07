ТОП-5 e-commerce платформ, которые помогают зарабатывать больше в 2025 году

Мир онлайн-продаж стремительно меняется, а вместе с ним растут требования к сайтам и интернет-магазинам. Чтобы бизнес действительно приносил прибыль, важно не только продумать ассортимент и маркетинг, но и правильно выбрать техническую основу. Сегодня владельцы онлайн-магазинов всё чаще обращаются к профессиональной разработке интернет проектов, чтобы получить готовое решение с надёжной платформой, способной выдержать рост трафика и обеспечивать стабильные продажи. Давайте рассмотрим пять ведущих платформ 2025 года, которые помогают бизнесу зарабатывать больше.

Shopify – быстрый старт без сложностей

Shopify остаётся лидером для тех, кто хочет запустить интернет-магазин максимально быстро. Платформа предлагает готовые шаблоны дизайна, встроенные инструменты оплаты и маркетинга.

Плюсы: простая настройка без программирования, множество готовых приложений, высокая стабильность работы.

Минусы: ежемесячная абонплата, ограниченные возможности для глубокой кастомизации.

Shopify подходит предпринимателям, которые ценят скорость запуска и хотят сосредоточиться на продажах, а не на технических деталях.

WooCommerce – гибкость и полный контроль

WooCommerce – расширение для WordPress, превращающее сайт в полноценный интернет-магазин. Здесь вы получаете почти неограниченные возможности для адаптации функционала под свой бизнес.

Плюсы: высокая гибкость, отличные SEO-возможности, множество плагинов и тем.

Минусы: требует технической поддержки и регулярных обновлений, что может быть сложнее для новичков.

WooCommerce идеален для тех, кто планирует масштабироваться и хочет контролировать каждую деталь работы магазина.

Magento (Adobe Commerce) – для масштабных проектов

Magento подходит среднему и крупному бизнесу, который нуждается в сложной архитектуре и широком функционале. Платформа рассчитана на большие объёмы товаров и высокую посещаемость.

Плюсы: безграничные возможности кастомизации, мощные инструменты аналитики, поддержка многоканальной торговли.

Минусы: высокая стоимость разработки и обслуживания, необходимость опытной команды разработчиков.

Magento – выбор для компаний, которым важна надёжность и масштабируемость без компромиссов.

BigCommerce – простота и маркетинг "из коробки"

BigCommerce ориентирован на тех, кто хочет мощные возможности продаж без сложной настройки. Платформа предлагает удобные маркетинговые инструменты, поддержку разных валют и интеграцию с социальными сетями.

Плюсы: встроенные SEO-инструменты, готовая аналитика, простота администрирования.

Минусы: меньше плагинов и тем по сравнению с WooCommerce, выше стоимость тарифов для крупных каталогов.

BigCommerce помогает быстро запустить магазин и при этом использовать маркетинг без лишних затрат времени.

Tilda + Ecwid – для быстрого выхода на рынок

Комбинация Tilda и Ecwid отлично подходит для малого бизнеса и стартапов. Tilda даёт красивый и современный дизайн, а Ecwid добавляет функционал корзины, оплаты и управления товарами.

Плюсы: лёгкая настройка, стильные шаблоны, нет необходимости в сложной технической работе.

Минусы: ограниченные возможности масштабирования, меньше функций по сравнению с крупными платформами.

Tilda + Ecwid – отличный выбор для первых онлайн-продаж и тестирования спроса без крупных инвестиций.

Как сделать правильное решение?

Каждая платформа из списка имеет свои сильные стороны и подходит под разные задачи. Shopify и BigCommerce хороши для быстрого запуска, WooCommerce – для тех, кто хочет гибкость и SEO, Magento – для крупных и сложных проектов, а Tilda + Ecwid помогут стартовать с минимальными ресурсами.