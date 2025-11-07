ТОП-5 e-commerce платформ, які допомагають заробляти більше у 2025 році

Світ онлайн-продажів стрімко змінюється, а разом з ним зростають вимоги до сайтів та інтернет-магазинів. Щоб бізнес дійсно приносив прибуток, важливо не лише продумати асортимент та маркетинг, а й правильно вибрати технічну основу. Сьогодні власники онлайн-магазинів все частіше звертаються до професійної розробки інтернет-проектів, щоб отримати готове рішення з надійною платформою, здатною витримати зростання трафіку та забезпечувати стабільні продажі. Давайте розглянемо п'ять провідних платформ 2025, які допомагають бізнесу заробляти більше.

Shopify – швидкий старт без складнощів

Shopify залишається лідером для тих, хто хоче запустити інтернет-магазин максимально швидко. Платформа пропонує готові шаблони дизайну, вбудовані інструменти оплати та маркетингу.

Плюси: просте налаштування без програмування, безліч готових додатків, висока стабільність роботи.

Мінуси: щомісячна абонплата, обмежені можливості для глибокої кастомізації.

Shopify підходить для підприємців, які цінують швидкість запуску і хочуть зосередитися на продажах, а не на технічних деталях.

WooCommerce – гнучкість та повний контроль

WooCommerce – розширення для WordPress, що перетворює сайт на повноцінний інтернет-магазин. Тут ви отримуєте майже необмежені можливості адаптації функціоналу під свій бізнес.

Плюси: висока гнучкість, відмінні SEO-можливості, безліч плагінів та тем.

Мінуси: вимагає технічної підтримки та регулярних оновлень, що може бути складнішим для новачків.

WooCommerce ідеальний для тих, хто планує масштабуватись і хоче контролювати кожну деталь роботи магазину.

Magento (Adobe Commerce) – для масштабних проектів

Magento підходить середньому та великому бізнесу, який потребує складної архітектури та широкого функціоналу. Платформа розрахована на великі обсяги товарів та високу відвідуваність.

Плюси: безмежні можливості кастомізації, потужні інструменти аналітики, підтримка багатоканальної торгівлі.

Мінуси: висока вартість розробки та обслуговування, необхідність досвідченої команди розробників.

Magento – вибір для компаній, яким важлива надійність та масштабованість без компромісів.

BigCommerce – простота та маркетинг "з коробки"

BigCommerce орієнтований на тих, хто хоче потужні можливості продажу без складного налаштування. Платформа пропонує зручні маркетингові інструменти, підтримку різних валют та інтеграцію із соціальними мережами.

Плюси: вбудовані SEO інструменти, готова аналітика, простота адміністрування.

Мінуси: менше плагінів і тим, порівняно з WooCommerce, вища вартість тарифів для великих каталогів.

BigCommerce допомагає швидко запустити магазин і використовувати маркетинг без зайвих витрат часу.

Tilda + Ecwid – для швидкого виходу на ринок

Комбінація Tilda та Ecwid відмінно підходить для малого бізнесу та стартапів. Tilda дає гарний та сучасний дизайн, а Ecwid додає функціонал кошика, оплати та управління товарами.

Плюси: легке налаштування, стильні шаблони, не потрібно складної технічної роботи.

Мінуси: обмежені можливості масштабування, менше функцій, порівняно з великими платформами.

Tilda + Ecwid – чудовий вибір для перших онлайн-продажів та тестування попиту без великих інвестицій.

Як зробити правильне рішення?

Кожна платформа зі списку має свої сильні сторони та підходить під різні завдання. Shopify та BigCommerce хороші для швидкого запуску, WooCommerce – для тих, хто хоче гнучкість та SEO, Magento – для великих та складних проектів, а Tilda + Ecwid допоможуть стартувати з мінімальними ресурсами.