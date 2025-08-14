США и РФ предлагают оккупацию Украины по образцу Западного берега Иордан. Такое пишет The Times на основании своих источников в Совете нацбезопасности США.

Более глупой идеи я вообразить никогда бы не мог. Чисто почерк Уиткоффа с его ближневосточной фантазией неудачника-переговорщика на израильском направлении.

Оккупированные части Украины не равны Палестине. Нет никакой социально-культурной, политической или экономической аналогии с ними. Хотя стараниями РФ они и превратились в сирийскую пустыню.

Когда-то этот степной коридор назывался "Диким полем" и "Крымским ханатом" и совсем не "Исторической Рассеей".