Шесть причин, почему России выгодна балтийская кампания. С каждым этапом украинской войны вероятность балтийской увеличивается. Мировая война действительно на пороге. Почему России выгодна Балтийская война?

• 1 •

Закрепить трещину трансатлантического единства НАТО, когда США откажутся оказать помощь европейским странам НАТО как оскорбление за неподдержку иранской кампании. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Трамп не захочет ввязываться в европейские дела на фоне иранской политической катастрофы.

• 2 •

Создать внутренний кризис модели коллективной безопасности, основанный на применении статьи 5 Вашингтонского договора. Очевидно, что европейским странам трудно будет выступить быстро и слаженно, тест на скорость реакции они могут не пройти. Задержка реакции союзников – главное преимущество РФ на первом этапе.

• 3 •

Создать впечатление о помощи русскоязычному населению и нанести символическое поражение стран Балтии в качестве сатисфакции за развал СССР, чем поднять моральный дух российской массы и компенсировать длительное отсутствие больших военных успехов на украинских фронтах. Во избежание неуправляемого инакомыслия в российском медиапространстве и проведения в будущем прямой и полной мобилизации блокируется мессенджер Telegram.

• 4 •

РФ ориентируется на эффект переключения и горизонтальное расширение войны. В 2024 г. были восстановлены Московский и Ленинградский военные округа. Госдума рассматривает закон о применении армии против стран, где арестовывают граждан РФ. Затягивание иранской войны гарантирует системное увеличение доходов от нефтеторговли России.

Российская армия – массовая, простреленная и обученная в боях с украинцами. Дроны с машинным зрением и на оптоволокне, модернизированные баллистические ракеты, маневренная и асимметричная тактика наступления, изощренные операции "серой зоны" – все россияне готовы испытать на новых локальных направлениях против слабоподготовленных стран периферии НАТО.

• 5 •

Длительная иранская война приведет к буксовке продаж американского оружия через программу PURL, а балтийская война способна полностью выбить поддержку Украины со стороны европейских стран, которые вынуждены будут бросить внимание и ресурсы в помощь прямым союзникам по Альянсу. Отсрочка предоставления 90 миллиардного кредита ЕС через вето Венгрии и Словакии в случае начала глобальной войны создает риск его непредоставления Украине и использования для немедленных оборонных нужд Европы.

• 6 •

Успешная военная авантюра Кремля на балтийском фронте может быть впоследствии трансформирована в переговорный трек с НАТО, в ходе которого европейским столицам и Вашингтону будет предложен сценарий распределения сфер влияния и параметров безопасности: РФ возвращает странам Балтии оккупированные зоны (а также для нее). прямо заставляют Украину отвести войска из Донбасса и признают регион вместе с российским Крымом.

Однако для эскалационного поведения России есть определенные сдерживающие факторы.

Главный из них – позиция Китая, не заинтересованного в торговом коллапсе с Евросоюзом, хотя, с другой стороны, война против НАТО может отрывать Китаю путь к аннексии Тайваня.

Второй фактор – поддержка авантюры Путина со стороны Белоруссии. Лукашенко всегда крайне осторожен в вопросах практической помощи Путину.

Тем более, что ныне Вашингтон в авральном порядке создает основу для построения отдельных партнерских отношений с Минском. Но увеличение российского влияния на белорусские спецслужбы и армию, размещение "Орешника" и тактического ядерного оружия на территории Беларуси позволяет более плотно привязать Беларусь к России.