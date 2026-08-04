Россияне впали в потребительскую депрессию

По официальным данным Центрального банка РФ, индекс потребительских настроений населения в июле снизился сразу на 8,3 пункта до 89,5 пунктов. Снижение произошло в основном за счет осознания необходимости откладывать запланированные покупки. Также респонденты жаловались на ожидание снижения реальных доходов семьи в ближайшие 12 месяцев.

Интересно, что такие жалобы населения, которые были зафиксированы Центральным банком России, подтвердились и данными Российского союза промышленников и предпринимателей. Среди основных факторов кризиса, мешающего развивать бизнес, члены РСПП отмечали именно снижение потребительского спроса на товары и услуги.

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Когда итоги опросов двух относительно независимых учреждений совпадают, это указывает на то, что результаты опроса показывают реальную картину.

Позже к ЦБР России и РСПП очень неожиданно присоединился Сбербанк России, который ухудшил свои прогнозы по инфляции и росту ВВП России.