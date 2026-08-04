Росіяни впали в споживчу депресію

За офіційними даними Центрального банку рф, індекс споживчих настроїв населення у липні знизився відразу на 8,3 пункти до 89,5 пунктів. Зниження відбулось в основному за рахунок усвідомлення необхідності відкладати заплановані покупки. Також респонденти скаржились на очікування зниження реальних доходів родини у найближчі 12 місяців.

Цікаво, що такі скарги населення, які були зафіксовані Центральним банком рф, підтвердились і даними Російського союзу промисловців і підприємців. Серед основних чинників кризи, яка заважає розвивати бізнес, члени РСПП зазначали саме зниження споживчого попиту на товари та послуги.

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Коли підсумки опитувань двох відносно незалежних установ співпадають, це вказує на те, що результати опитування демонструють реальну картину.

Пізніше до ЦБР рф та РСПП дуже несподівано доєднався Сбербанк рф, який погіршив свої прогнози по інфляції та зростанню ВВП рф.