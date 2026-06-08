Россия проиграла выборы в Армении: быть пророссийским в политике становится невыгодным

55% за партию Пашиняна – это разгром. Но пророссийские партии набирают 35-36%. А потому Россия попытается продолжить активно играть.

1. Это четвертое подряд поражение русской пропагандистской машины (до этого были Румыния, Молдова и Венгрия). И это третье поражение команды Кириенко на зарубежных выборах. Учитывая такой результат позиции Кириенко не могут не ослабнуть. В целом, его позиции во многом будут зависеть от того, как ему удастся провести осеннюю избирательную кампанию в Думу и остановить переток лоялистов в состояние оппозиции. Однако недовольных действиями Кириенко слишком много и кулуарные войны против него только начинаются.

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2. Если посмотреть немного шире – эти поражения показывают, что пророссийским в политике становится невыгодным. Мы видим дрейф Фицо после поражения Орбана. Но это только начало. У многих пророссийских политиков начинает возникать страх, что формула "за Россию – значит лузер" может стать всеобъемлющей.

3. Победа Пашиняна все еще не означает полного разрыва с Москвой, как это может многим показаться. Похоже, Пашинян попытается еще раз договориться, особенно ввиду дешевого газа. Здесь следует отметить: на него никто не давит, чтобы он разорвал с Россией. Поэтому, если россияне не будут полными идиотами, они смогут сохранить нынешний статус-кво. Если нет, начнется очень сложный процесс вытеснения России не только из Армении, но и с Кавказа в целом.