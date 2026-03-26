Российское наступление буксует: поражение становится вполне реальным

Россиянам все яснее, что их поражение вполне реально.

Их наступление буксует. Восторженные квадратные километры уже не радуют дураков. Потому что нет уже захваченных километров. Потери же не уменьшаются, а потери растут.

Блоггеры скулят.

Вот, например, возьмем недавние тезисы Ходаковского – когда-то украинца, а затем многолетнего полевого командира войск РФ.

Он пишет, что-первых, огромная, вооруженная до зубов и богатая Россия никак не может получить преимущество в бою над нами. "Ни наличие гиперзвука, ни способность самим производить всю номенклатуру классической военной техники, ни отсутствие зависимости от поставок ГСМ, ни финансовая независимость, ни преобладающий мобилизационный ресурс (! – восклицательный знак от меня) критически не влияют сегодня на положение дел на фронте".

Второе. Ходаковский сомневается, что в войне на истощение Украина истощается первой. Намекает, что может так случиться, что первой как раз надорвется Московия, из-за неназванных "внутренних процессов".

Третье. Ходаковский говорит, что выиграет тот, кто построит более быстрый темп адаптации технологий к потребностям современной войны. Опять-таки с намеком, что в РФ этот темп недостаточен.

И напоследок призывает уничтожить спутники Старлинка.

Радо соглашаюсь с оценками этого изменника.

Силы РФ иссякают. Преимущества, некогда бесспорные, тают в новой технологической реальности.

Не так уж сейчас и важно, сколько у Москвы бронетехники или живой силы. Дроны увидят и уничтожат все это, фпв и бомберов у нас хватит.

Операторы сидят не только по посадкам, но и по подвалам построек в тыловых городах, и оттуда дистанционно бомбят врага. Старлинк работает!

Мобилизуют еще миллион – уничтожим и миллион.

Нам главное – продержаться, упереться ногами в землю, дождаться, пока волна боли, бессилия и уныния распространится по жилам великой империи.