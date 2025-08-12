России грозит бензиновый голод. Российское ПВО не может отбивать атаки украинских беспилотников

Против воздушная оборона (ПВО) — совокупность средств, организационных мероприятий и боевых действий, направленных на отражение вражеских ударов с воздуха, прикрытие собственных группировок наземных войск или важных объектов в тылу. Основная цель российской ПВО – отражение ударов с воздуха, прикрытие собственных войск и важных объектов. Основные системы ПВО, используемые Россией: С-300 – зенитный ракетный комплекс средней дальности, способный поражать цели на расстоянии до 75 км и высоте до 27 км и С-400, который является усовершенствованной версией С-300, с улучшенными характеристиками. Кроме того, это Панцирь С-1: зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для ближнего прикрытия и Тор – мобильный зенитный ракетный комплекс, используемый для прикрытия войск и объектов.

За последние несколько дней в разных регионах России зафиксированы успешные атаки украинских БПЛА по военно-промышленным и инфраструктурным объектам. Так, 11.08.2025 украинские БПЛА поразили Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области, расположенный в 400 км от Москвы. Завод производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101, бортовые компьютеры, приборы. Предприятие входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – одного из крупнейших объединений оборонной отрасли России. По заводу попали не менее четырех беспилотников. 11.08.25 украинские беспилотники также атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области, включая одно из военных предприятий в Туле. География ударов украинских БПЛА по российской территории продолжает расширяться.

Сосредоточив основные средства ПВО вокруг Москвы, российские власти оставили без защиты целый ряд критически важных производств в регионах. Новые украинские налёты проходят почти каждый день. За первую декаду августа официально подтверждено более десяти атак на российские предприятия, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. 09.08.2025 ударные украинские дроны поразили терминал хранения шахедов в Республике Татарстан. 10.08.2025 в результате атаки украинских дронов получил повреждение и остановил прием сырья Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Роснефти". Это НПЗ мощностью 5,8 млн тонн в год. Завод стал третьим НПЗ компании "Роснефть" за последнюю неделю, работу которой нарушили налёты беспилотников. 02.08.2025 около половины своих мощностей остановил крупнейший в РФ Рязанский завод "Роснефти" (мощностью 13,8 млн. тонн в год). Полностью прекратил выпуск топлива, наиболее оснащённый в самарской группе "Роснефти" Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Его мощность составляет 8,3 млн тонн в год. 07.08.2025 под удар БПЛА попал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. 10.08.2025 был поражен российский НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", расположенный в городе Ухта (Республика Коми), в 2000 километрах от границы с Украиной до точки удара. В этой связи ответственный за энергетику вице-премьер-министр РФ Александр Новак 14.08.2025 проведёт экстренное совещание с представителями нефтяных компаний. Обсуждается ситуация на рынке нефтепродуктов, где цены с весны взлетели на 30% и продолжают расти, вопреки запрету на вывоз бензина из страны. Так, в понедельник на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость бензина Аи-95 шестой день установила исторический рекорд, достигнув почти 80 тысяч рублей за тонну, бензин Аи-92 подорожал до 70 тысяч рублей за тонну.

России грозит бензиновый голод. Российское ПВО практически не может отражать атаки украинских беспилотников, а лишь демонстрирует свою полную беспомощность. Страна, хвастающая перед всем миром мобильными системами противоракетной и против космической обороны, вроде бы не имеющими аналогов, не в состоянии защитить даже собственные предприятия в глубине России от атак украинских дронов. Вместо сказок от российских властей о новой системе С-500 и всё "находящееся под контролем" – мы свидетели того, что всё и везде горит даже в глубоком тылу. Всю ПВО отправили в Москву, а вне этого региона эффективность российских систем ПВО вызывает всё больше сомнений. В результате оказалось, что российская ПВО перегружена, устарела, не способна к масштабному обновлению. Попытки нарастить производство новых комплексов буксуют: технологии сложные, ограниченные мощности, советское наследие давно морально устарело. Даже переход оборонных предприятий на круглосуточный режим не принес реального результата. Россия столкнулась с системным кризисом в сфере обеспечения собственной воздушной безопасности, и технологический выход из неё в ближайшем будущем не виден. Российский военно-промышленный комплекс очень уязвим, часть производств уникальна, поэтому производимую этими предприятиями продукцию невозможно быстро заменить. Также трудно заменять теряемые в результате уничтожения украинской армией высокотехнологичные установки ПВО. То, чем Россия всегда традиционно гордилась – неприступная эшелонированная противовоздушная оборона – оказалась под ударом даже не американских HIMARS, британских Storm Shadow или немецких Taurus, а простых украинских беспилотников. Расстояние до точки попадания 2000 километров – это уже больше, чем "красная линия". Россия оказалась не способна защитить даже стратегические военные объекты. А что дальше? Есть сведения, что ВСУ уже имеет ракеты, "которые могут долететь и до середины Москвы". Российское ПВО в последнее время становится просто фикцией, именно это показала очередная недавняя атака украинских дронов на Черноморское побережье Краснодарского края. Сочи и Геленджик – курортные витрины России оказались в панике. Кричат сирены, гремят взрывы, местные власти проводят хаотическую эвакуацию, закрыты аэропорты, десятки задержанных рейсов. И это уже обыденность для многих россиян.

В то время как Украина наносит точечные удары по военным объектам РФ, российская армия продолжает стрелять по украинским жилым домам. А для того, чтобы этого избежать, нужна серьезная санкционная политика международного сообщества в отношении России как страны-агрессора. Евросоюз системно и комплексно вводит санкции в отношении РФ. Этого ждут и от США. Но вместо санкционного давления на Путина, уже 4 месяца, блокирующего инициативу Д.Трампа по достижению 30-дневного перемирия, президент США предлагает главе Кремля встречу на Аляске, чтобы договариваться об окончании войны, не соблюдая основ действующего международного права и Устава ООН. Говорится об обмене украинских территорий на другие территории Украины. Такого ещё не было после Второй мировой войны. Вашингтон должен вспомнить, что речь идёт об Украине, которая была среди 51 стран основателем ООН, потому что украинский народ заплатил свой вклад в победу над нацизмом почти 10 миллионами своих жизней – это больше всего среди всех народов Европы, включая русских. Д.Трамп собирается в Китай на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, считая, что Украина не может победить Россию, победившую Наполеона и Гитлера, и спросил мнение большого друга Путина Орбана, вроде бы очень осведомлённого о российско-украинской войне. Напомним, что венгерский премьер единственный из всех представителей ЕС, отказавшийся подписать совместное заявление о поддержке Украины накануне встречи Трампа с Путиным на Аляске. Президент США спросил Орбана, может ли Украина победить Россию и тот стал вспоминать размеры России. "Он посмотрел на меня, говоря: "Какой глупый вопрос". Он сказал: "Россия - огромная страна, и они воевали всю свою жизнь. Это то, чем они занимаются. Это было очень интересно", - рассказал Трамп, который так и не понял, что без Украины СССР никогда не мог победить нацистскую Германию, а Наполеон захватил и сжёг Москву. Бонапарт проиграл русским только потому, что французские солдаты имели военную одежду, которую носят в Европе, где другой климат зимой. В России они просто замёрзли.

Украина стремится не к победе, а просто отбросить российские войска на их собственную территорию. Хватает ли в Украине оружия? Конечно, нет. Ведь США и Россия заставили Украину отдать свой огромный ядерный потенциал и стратегические вооружения в декабре 1994 г. При поддержке Вашингтона всё это забрала Россия, дав Украине вместе с США и Великобританией, к которым присоединились Франция и Китай, гарантии безопасности и территориальной целостности, которые, как оказалось, ничего не стоят. Теперь Россия использует оружие, тогда полученное от Украины против украинского народа. Сейчас у Украины хотят отобрать захваченные российской армией огромные территории и снова дать гарантии безопасности. Путин и Трамп говорят, что несут Украине мир, собираясь отобрать часть её территории. Похожее было в 1938 году, когда Франция и Великобритания позволили Гитлеру расчленить Чехословакию. Всем они заявляли, что принесли Европе мир, а на самом деле через год началась кровавая Вторая мировая война.