Путин привык, что перед ним танцуют. А то, что мир изменился, он не заметил.

Сразу после первой победы Баку в Карабахской войне одна азербайджанская дипломатка мне сказала: "Вы думаете, мы любим русских? Конечно нет, но мы решили их танцевать. И перетанцевали. Мы просто умеем ждать".

Но это было давно. Хотя и о недавних событиях мало кто уже помнит. Сейчас уже большинство забыло, что нынешний виток обострения отношений Москва-Баку начался в тот момент, когда над Чечней, россияне сбили азербайджанский самолет и не дали ему приземлиться в России. И даже не в этом была проблема. А в том, что Путин решил не извиняться. Он привык, что перед ним танцуют. А то, что мир изменился он не заметил.

Точнее, может и заметил, но извиниться - это значит признать равенство "кавказских татар" (так империя называла азербайджанцев) равными себе. А это невозможно. Невозможно, потому что тогда надо признавать равенство украинцев, белорусов, казахов, а потом и башкиров, тувинцев и чукчей.

Но у Путина цугцванг. Признать кого-то равным россиянину он не может. Точно так же он не может и наказать экономически Баку, потому что он слишком зависим от Анкары.

Но это не самое главное. Наша война - это не только и не столько война за территории, сколько за признание нас другими. И то, что сейчас делает Баку, то как Пашинян сажает армянского Иванишвили - это частички куда более сложного процесса. Процесса принуждения Путина (коллективного Путина) к признанию того, что украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, якуты, ингуши и русские - разные народы.

Мы очень недооцениваем именно этот аспект нашей войны. Потому что это, прежде всего, война за идентичность.