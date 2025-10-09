Путин может лишиться своей власти. Уберите российского диктатора в Китай!

Российско-украинская война продолжается уже более трех с половиной лет. Путин не может победить Украину Если бы он мог это сделать, то уже давно был бы в Киеве. Но абсурдное продолжение войны Российской Федерацией состоит в том, что российский диктатор не готов проиграть войну с Украиной и продолжает непримиримое противостояние. Вопрос "почему" находится на поверхности. Мы ведь хорошо помним, что происходит с преступниками, которые теряют свою власть, когда после этого их обвиняют в военных преступлениях.

Кроме того, в случае своей отставки "всесильный" Путин понимает, что политические и экономические элиты России свалят на него всю ответственность за войну в Украине, за развал российской экономики и демографическую катастрофу, от которой Российская Федерация уже никогда не сможет оправиться. Поэтому он и тянет время, потому что знает, что кремлины, формально демонстрирующие ему лояльность и политическую поддержку, в случае его падения, будут рвать его на куски.

Выпрашивая оружие у своего политического патрона Российской Федерации – Китая, Северной Кореи и Ирана, агрессор Путин выступает в роли милитариста-нищего, не способного отказаться от своей агрессии, однако одновременно не имеет возможности его самостоятельно продолжать. Новая ось зла объединяет свои усилия, и для Китая важно, чтобы его вассал Путин действовал в русле определенных для России рамок геополитического поведения.

Маниакальная одержимость Путина уничтожением государственности Украины уже привела к присоединению новых государств, Швеции и Финляндии, к блоку НАТО. Но стремясь завоевать чужие земли, в Кремле продолжают закрывать глаза, что у Российской Федерации сегодня критическая проблема демографического дефицита. Как и на том, что на новой китайской карте 2025 года, многочисленные русские земли отмечены в составе Китайской Народной Республики. Но Россия не нарушает молчания по поводу этой карты Китая, где зафиксированы претензии на ее территории.

Анализируя войну России в Украине, часто оставляют без внимания китайский фактор в этой войне. Как и то, что дважды после завершения Олимпиад в 2014 и 2022 годах лидер Китая Си Цзиньпин давал добро на вторжение Российской Федерации в Украину. И если бы Китайская Народная Республика не помогала России, то был бы шанс, что российско-украинская война уже к концу 2025 могла бы завершиться поражением Москвы и выводом ее войск со всех украинских территорий. Однако позиция Пекина по отношению к Украине стабильно остается пророссийской, а сам Си Цзиньпин до сих пор убежден, что Российская Федерация должна победить.

Как известно, Путин очень боится повторить судьбу Муаммара Каддафи. И уже сейчас очевидно, что он будет придираться за свою власть к последнему, думая, что этим он оттягивает участие ливийского диктатора. В свое время Каддафи не воспользовался предложениями нескольких арабских стран предоставить ему политическое убежище. Это кончилось для него трагическим образом.

Сейчас по многим показателям событий в Кремле и вокруг него становится очевидным, что российский диктатор начинает терять контроль над страной, власть в которой он узурпировал уже более 25 лет назад. Так когда генералы пока лояльны к Путину, то нельзя исключать того, что молодые полковники не захотят разделить с ним последствия поражения в этой войне, и наконец-то отважятся действовать на опережение.

Ведь для большинства российских элит Путин давно уже не является символом стабильности и гарантирования для них материального благополучия. Теперь он превратился в проблему для политического истеблишмента, военных и представителей силовых структур. Ведь за все совершенные преступления террористических войск России в Украине придется отвечать. И только те, кто тем или иным способом смогут отстранить деспота от власти, будут иметь шанс получить индульгенции. Однако за это право придется еще побороться.

Поведение Путина в последнее время показывает, что он интуитивно понимает, какая опасность нависла над ним. Ведь вместо продолжения своего правления в Российской Федерации он может неожиданно получить быстрое ускорение событий. Когда представители его ближайшего окружения, так называемого внутреннего круга, окончательно решат, что своя рубашка им ближе к телу, и поэтому его пребывание на высшем посту в России представляет для них большую опасность.

В таком случае, здесь очень просматривается развитие событий очень похож на вариант из Николае Чаушеску. Когда увидев, что румынское общество разразилось протестами, подельники тирана решили погасить народное восстание ликвидировав Николае и Елену Чаушеску. Очевидно, что такой вариант событий не устраивает узурпатор, и вряд ли он готов пройти его до конца.

Чтобы там не вещали с путинских телеэкранов российские пропагандисты, главные кремлевские руководители уже начинают понимать, что близится начало агонии режима, и отвлечь его они уже не в состоянии. Но чтобы максимально оттянуть момент ответственности за все свои совершенные преступления, они будут продолжать свою проигрышную кровавую игру, надеясь, как когда-то их кумир Гитлер, на какое-то чудо. И никакого такого чуда для них не предвидится и не будет.

В такой критической для России ситуации, когда она все ближе приближается к коллапсу, Си Цзиньпин, если хочет отвлечь окончательный крах Путина и его преступной камарильи, мог бы прекратить войну России в Украине. Но захочет ли это уже другой вопрос. Китайская Народная Республика уже и так много экономически потеряла от российско-украинской войны, а ожидания, что Москва сможет изменить существующий мировой порядок, не имеют под собой никаких оснований.

Теоретически можно рассматривать многие возможные варианты китайской помощи Путину. Одним из реальных мог стать тот, которым в свое время не воспользовался Муаммар Каддафи – отказаться добровольно от власти и покинуть свою страну.

Пекин мог бы, конечно, согласовав это с Соединенными Штатами и Евросоюзом, предложить Путину и части его ближайшего окружения, предоставление политического убежища в Китае. Выделив для этого отдельную закрытую территорию и поселив всех путинистов компактно в одном месте.

Скорее всего, такую закрытую территорию следует организовывать не в Пекине, Шанхае или Гонконге. Там для политических беженцев из России может быть не очень безопасно. Однако есть возможность выделить закрытое место в автономном районе на Севере Китая – Внутренней Монголии, разместить там Путина, Шойгу, Лаврова, Матвиенко, Патрушева, Нарышкина, Медведева, Собянина, Герасимова, Кудрина. А также Кириенко, Пескова, Володина, Суркова, Бортникова, Золотова, Иванова, Юрьева, Менщикова, Минаева.

А главные пропагандисты идеологического фронта Симоньян, Соловьев, Скабеева, Попов, Шейнин и Киселев будут угонять этих изгнанников по внутреннему телевидению, что не все так и плохо, ведь их могли повесить, а здесь, в Китае, они чувствуют себя в полной безопасности.

Сейчас наступает фуркационный момент. Анализируя те разрозненные данные, которые доходят до нас с Московщины, можно предположить, что Путин может лишиться своей власти еще до нового 2026 года. Многие факты указывают на то, что в Кремле готовится государственный переворот. Удастся ли его осуществить, то уже другое дело.

Однако, если Си Цзиньпин не хочет, чтобы Путин повторил судьбу Муаммара Каддафи или Николае Чаушеску, то он должен предоставить ему политическое убежище.

В Пекине часто любят повторять, что российско-украинскую войну нужно заканчивать. И самый лучший вариант – забрать российского диктатора в Китай. Ведь, в противном случае, Путин будет продолжать войну, считая, что у него нет другого выхода.

Китайский фактор в войне России в Украине очень сильный. Пекин должен сделать первый шаг к миру, потому что все равно у них ничего не получится с попыткой сохранить режим своего многолетнего политического вассала Путина.