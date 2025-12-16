Не ждите чуда: перспективы мирных договоренностей

Переговоры в Берлине между Украиной и США, при участии европейских партнеров Украины, об условиях завершения российско-украинской войны, вызвали новую волну информационно-политического ажиотажа вокруг темы мирных переговоров и противоречивые ожидания перспектив завершения войны. Возникают неоднозначные истоки, конспирологические ожидания. Кто боится предательства, а многие очень надеются, что вот-вот война закончится.

Сразу небольшой спойлер: не ждите чуда от переговоров в Берлине. С американцами мы можем договориться процентов на девяносто по разным проблемным вопросам. Конечно, это в лучшем случае. В некоторых очень сложных вопросах, в первую очередь о статусе украинских территорий, аннексированных Россией, и выводе украинских войск из Донбасса, я вообще не вижу возможности компромисса. Тем не менее, с американцами мы еще можем найти общий язык по большинству переговорных вопросов. Главная проблема возникнет потом – Кремль не согласится на значительную часть, а возможно, и большинство компромиссов, которые будут согласованы между Украиной и США.

Помощник Путина Ю.Ушаков уже заявил в воскресенье, 14 декабря: "Если будут соответствующие изменения [в мирный план], у нас будут очень резкие возражения"… "Там будут какие-то абсолютно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальным вопросам". То есть, еще до завершения переговоров в Берлине Кремль продемонстрировал свое невосприятие вероятных компромиссов, которые могут быть между США и Украиной. И именно это будет главным препятствием для дальнейшего переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Представители администрации Трампа (Виткофф и Кушнер) считают, что вывод украинских войск приведет к завершению войны между Россией и Украиной. Но это иллюзия. В Украине хорошо понимают, что односторонние уступки агрессору приведут к новым ультиматумам с его стороны. Вслед за Донбассом от нас потребуют выведения украинских войск из Херсона и Запорожья. Однако Украина не соглашается и не будет соглашаться на вывод своих войск с контролируемых территорий. Поэтому вопрос о Донбассе – это тупик в переговорном процессе.

Соответственно, не стоит ждать какого-то мирного соглашения к Рождеству, но, пожалуй, и в ближайшее время. Но переговоры продолжатся. Кремлю тоже не следует категорически отказывать американцам в их мирных инициативах. Трамп слишком важен для Путина, и потому в Кремле продолжат переговорную игру с американцами. По всей вероятности, россияне могут предложить какую-то новую псевдомирную инициативу, что-то вроде "рождественского перемирия". Но на принципиальные уступки пути сейчас не пойдет. Он все еще надеется выиграть войну против Украины, потому не будет договариваться уже сейчас.

Сейчас главный вопрос в другом – что делать Трамп и его администрация, если поймут, что переговоры об их мирном плане вряд ли приведут к скорейшему подписанию мирного соглашения.

Наиболее рискованный сценарий для нас – продолжение и усиление давления на Украину с целью принудить нас к выполнению российских требований. Администрация Трампа считает нас более слабой стороной, и считает, что нам легче прижать к согласию на уступки. Но это будет выглядеть как прямое содействие агрессору и вызовет критику даже в США, в том числе и в Республиканской партии. К тому же Украина демонстрирует, в отличие от России, готовность к компромиссам в мирном процессе.

Сценарий восстановления давления на Россию также вероятен (но в меньшей степени, чем давление на нас).

Более вероятный сценарий – давление на обе стороны войны (с большим давлением на нас), постепенное уменьшение количества проблемных переговорных вопросов и уменьшение степени их остроты. Собственно, это то, что американцы делают и сейчас.

Многие комментаторы снова говорят о вероятности выхода США из переговорного процесса. Такой вариант тоже возможен. Однако если это и произойдет, то временно. Прекращение войны в Украине стало для Трампа уже важным вопросом. Выход США из переговорного процесса будет выглядеть как личное поражение Трампа. К тому же, такая неудача существенно снизит его шансы на получение Нобелевской премии мира. И напротив.

Чтобы вывести мирные переговоры из патовой ситуации, нужно изменить логику переговорного процесса. Наиболее проблемные вопросы, по которым очень трудно договориться, а то вообще невозможно (как, например, территориальный вопрос) надо просто отложить. Необходимо вернуться к первоочередному и ключевому вопросу, по которому компромисс возможен - прекращение огня. Именно с этого начинается прекращение всех войн. И этот процесс может быть поэтапным, как это и пытались сделать еще в марте 2025 года: сначала прекращение огня на море, и удары по объектам энергетики, затем прекращение войны в воздухе, а на завершающем этапе – прекращение огня на суше. Параллельно могут проходить переговоры и по другим вопросам, по которым можно найти компромиссы (обмен пленными всех на всех, гуманитарные вопросы, статус Запорожской АЭС и т.д.).

В любом случае, реальный мирный процесс будет зависеть от готовности России к прекращению войны. А чтобы это произошло, нужно, во-первых, остановить врага на фронте (или хотя бы максимально замедлить его продвижение), во-вторых, продолжать и усиливать международное давление на Россию.