Мирные переговоры: что происходит на самом деле

Друзья, переговорный процесс разогнался в информационном пространстве настолько сильно, что начинает сбивать с толку даже адекватных людей. Давайте очень коротко посмотрим реально на ситуацию, чтобы не поддаваться иллюзиям. В первую очередь не будем смотреть на заявления, а просто оценим цели и возможности сторон

Украина. Хочет мира и согласна на остановку боевых действий по линии фронта. Требует гарантий безопасности и деньги на восстановление разрушенной инфраструктуры

США. Хотят заключения мира, чтобы вписать пану Трампу этот результат в актив, получить премию мира и заниматься бизнесом с россией в ущерб китайским интересам

Европа. Хочет такого мира, чтобы ей точно ничего не угрожало

Россия. Хочет демонстративной победы, как минимум захвата Донецкой области, Запорожской и Херсонской, ряд условий по Украине и снятия санкций

Переходим к возможностям. Украина. При финансовой поддержке Европы может продолжать войну и держать оборону. Сопротивление делает в обозримой перспективе для россии нереальным оккупацию территорий, которые они вписали в Конституцию. Россия – может продолжать войну еще минимум несколько месяцев или год с прежней интенсивностью. Но экономика уже трещит и в Москве это понимают. Европа и США. Могут уговаривать, давить, но… реально быстрых рычагов давления на россию у них нет. А Украина и без того соглашается на многое

Выводы, мне кажется, очевидны. Как бы интенсивно не шли переговоры, на какие бы уступки и решения не шли участники, но рано или поздно Украина и россия упираются в вопрос территорий. Где видение компромисса настолько разное, что выйти на общее решение в настоящий момент невозможно. Европа и США ничего с этим поделать не могут. Все, друзья, для понимания достаточно. Можно расходиться собирать дроны, чистить автомат, работать на общую Перемогу. Купянск понравился? Затопленная подводная лодка впечатляет? Можем повторить. Мирный договор сейчас невозможен математически. А от перемирия даже Рождественского, россия уже сегодня отказалась.