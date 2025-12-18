Путін готується до нової війни, тоді навіщо переговори?

Завершився черговий раунд переговорів в Берліні між президентом України, лідерами 11 європейських країн і спецпредставників США.

Переважна більшість українців з великим нетерпіння чекали їх результатів. Але, мало хто сподівався що ці переговори завершаться підписанням якоїсь угоди, яка якщо не завершить війну остаточно, хоча б її зупинить.

Зараз можна лише констатувати, що на даний момент сформовано консолідований західний план "платинових гарантій", але його реалізація повністю залежить від готовності Росії йти на компроміс з територіального питання.

Реакція Кремля на останні пропозиції України, США та Європи щодо завершення війни, погоджені на саміті в Берліні, залишається переважно негативною або вичікуваною. Кремль категорично відкинув будь-які пропозиції, щодо п'яти окупованих регіонів України (включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями). МЗС РФ наполягає на повному визнанні суверенитету Росії над цими територіями. Росія офіційно відкинула ідею надання Україні безпекових гарантій за зразком 5-ї статті НАТО ("platinum standard") або розміщення європейських миротворців на лінії розмежування.

Заступник глави МЗС РФ Рябков заявив, що присутність будь-яких військ країн НАТО в Україні є неприйнятною для Москви. Речник Кремля Пєсков заявив, що поки що неясно, наскільки українська сторона дійсно прагне миру, а план у поточному вигляді "навряд чи буде ідеальним". Хоча Кремль назвавши контакти зі спецпредставником Трампом Віткоффом "конструктивними", реальних компромісів досягнуто не було.

За оцінками розвідок та експертів, Путін наразі "затягує час", намагаючись отримати максимально вигідні умови та домогтися повної капітуляції України, незважаючи на дипломатичний тиск з боку адміністрації Трампа та європейських лідерів.

Разом з тим, питання переговорів України із західними партнерами стають критично важливим саме через воєнні приготування Росії та відмову Кремля від перемир'я.

Основними причинами продовжувати ці переговори є формування реальних гарантій безпеки для України. Повідомляється, що Дональд Трамп письмово зафіксував згоду на гарантії, аналогічні до Статті 5 НАТО. Це передбачає захист від нової агресії, як умову для просування у мирному процесі. Розроблено плани підтримки України після можливого завершення активних бойових дій, що включають військову допомогу та ППО. Оскільки Путін не відмовився від цілей щодо знищення української незалежності, переговори спрямовані на те, щоб посилити армію, Захід розглядає дозвіл на використання далекобійної зброї та надання нових систем ППО як частину майбутнього мирного плану. Обговорюється можливість розгортання європейських військ в Україні для підтримання миру та стримування РФ.

Переговори з адміністрацією Трампа в Маямі, які заплановані на кінець місяця мають на меті зменшити розбіжності щодо територій та посилити вимоги України щодо безпеки.

Хоча вступ до НАТО залишається під питанням, Україна пропонує альтернативні жорсткі гарантії, які мають стати фундаментом для довгострокового миру.

Разом з тим, багато хто в Україні вважає, що ці переговори не можуть бути успішними, оскільки вони не враховують, що Путін ніколи, ні за яких обставин не підпише мирний договір з Україною, який не буде передбачати капітуляцію України. Це повʼязано ще і з тим, що у разі підписання такого договору, який пропонується, Путін може втратити владу. Насправді Путін не збирається нічого підписувати, будь який документ, який буде суперечити стратегічним цілям СВО, про що він багато разів вже повторював. З огляду на ці обставини, найбільш вірогідним шляхом був би шлях значного підсилення економічних санкцій проти Росії і надання максимальної військової допомоги, завдяки якій Сили Оборони України змінять стратегічний хід війни і примусять Путіна, шукати компромісу з Україною і Заходом.

Але при цьому, західні розвідки та аналітичні центри продовжують розглядати сценарій, за якого Росія може використовувати мирні ініціативи як тактичну паузу для підготовки до більш масштабного конфлікту.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Путін може використати мирні переговори зі США для отримання превентивних поступок та підготовки росіян до "тривалої війни".

Існує побоювання, що перемир'я дозволить РФ відновити військовий потенціал, виснажений в Україні, для майбутніх операцій проти НАТО.

Нещодавно Путін назвав попередження Заходу про підготовку РФ до війни з Європою "маячнню" та "брехнею". "Готовність будь-якої миті": Незважаючи на заперечення планів нападу, Путін підкреслив, що Росія готова до війни, якщо Європа "захоче воювати" і розпочне конфлікт першою.

Кремль попереджає, що якщо Україна та Захід відмовляться від мирних умов РФ, Росія продовжить захоплення територій військовим шляхом.

Лідери ЄС (включаючи зустріч у Берліні) обговорюють створення європейських сил захисту для забезпечення безпеки України та стримування РФ.

Польща та країни Балтії активно зміцнюють східні рубежі, розглядаючи загрозу з боку Росії як реальну та довгострокову, незважаючи на поточні дипломатичні контакти. Таким чином, відмова України від переговорів означала б ризик залишитися, віч-на-віч з агресором, який готується до тривалої війни. Переговори є інструментом отримання конкретних військових зобов'язань від Заходу, які зроблять нову атаку РФ неможливою чи надто дорогою для Кремля.

Але, агресивні плани Путіна охоплюються не тільки намаганням розширити свою агресію на українські території, а тепер вже про пряму загрозу європейським країнам. Ігнорувати обґрунтовані докази того, що Путін реально готується до нової війни з європейськими країнами, на які вказує західна розвідка, не варто.

Так, директор MI6 Блейз Метревелі, яка вперше, як жінка за 116 років очолила Секретну службу, повідомила, що попередила про "серйозну загрозу від Росії", виступаючи нещодавно зі своєю першою промовою на новій посаді.

Як передає BBC News, вона особливо виділила так звану гібридну війну, що включає кібератаки і запуски дронів поблизу об'єктів критичної інфраструктури; у тому та іншому підозрюють російських агентів.

Метревелі назвала це "гострою загрозою, що походить від агресивної, експансіоністської та ревізіоністської Росії", випливає з тексту промови, наданого заздалегідь Міністерством закордонних справ Великобританії. "Експорт хаосу — це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путіна не змусять змінити свої розрахунки", — вважає Метревелі.Метревелі наполягає, що Велика Британія продовжуватиме чинити тиск на російського президента Володимира Путіна, підтримуючи Україну.

Західні санкції, безумовно, завдали шкоди російській економіці, змусивши її експортні постачання переорієнтуватися на Китай та Індію. Однак вони абсолютно не змінили рішучості президента Путіна вести війну проти України доти, доки вона не поступиться його вимогам про територію і, зрештою, підпорядкування Москві.

17 грудня 2025 року Путін виступив на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони РФ, де озвучив низку заяв щодо подальшого ходу військових дій і відносин із Заходом.

Путін заявив, що Росія досягне своєї мети в Україні "дипломатичним чи військовим шляхом". Він попередив, що у разі відмови Заходу та Києва від переговорів на умовах Кремля Росія продовжить захоплення "історичних земель".Він пообіцяв послідовно працювати над створенням та розширенням "буферної зони безпеки" вздовж кордонів.

Було оголошено, що новітню балістичну ракету середньої дальності "Горішник" буде поставлено на бойове чергування до кінця 2025 року. Також згадані успішні випробування систем "Буревісник" та "Посейдон.

Це така відповідь Трампу на його мирні ініціативи.

Чи реальні погрози Путіна почати війну проти НАТО?

Зважаючи на божевільний характер правителя Росії, відкидати цю загрозу не можна. Це було б величезною помилкою НАТО.

В Європі повинні усвідомити, що "друга" армія світу, як вважає Путін , не змогла досягти швидкої перемоги у війні з Україною не тому, що ця армія Путіна була слабка і не боєздатна, а тому, що українська армія була сильною і відважною, що і визначило крах путінського "бліц - крігу".

На даний час ситуація виглядає як стратегічна гра з підвищенням ставок. Незважаючи на активні мирні ініціативи адміністрації Трампа, Путін продовжує погрожувати Європі війною, використовуючи це як інструмент тиску в переговорах.

Путін прямо заявляє, що Росія готова до війни з Європою "вже зараз", якщо європейські країни блокуватимуть вигідні Кремлю умови миру зі США. Це тактика шантажу, щоб змусити ЄС ухвалити російські вимоги.

Москва використовує готовність Трампа до угоди, щоб протиставити США та Європу. Путін звинувачує ЄС у "самоусуненні" від переговорів та перешкоджанні мирному плану Трампа.

Попри дипломатію, Росія продовжує нарощувати військову присутність. Розвідка НАТО фіксує чисельні порушення повітряного простору (Польща, Естонія, Румунія) та підготовку до гібридних атак на критичну інфраструктуру в Європі. Кремль не готовий до миру, який не забезпечує повного контролю над Україною. Путін вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року, що де-факто означає демонтаж системи безпеки у Східній Європі.

За оцінками західних розвідок, Росія розглядає 2025–2026 роки як вікно можливостей для "міні-операцій" на території НАТО, доки Захід розділений внутрішніми суперечками щодо підтримки України.

Військове керівництво НАТО (у тому числі Марк Рютте) попереджає, що Європа є "наступною ціллю" Путіна, і закликає готуватися до повномасштабного конфлікту, незважаючи на будь-які мирні декларації.

Така є правда життя.

Не випадково знову зʼявився черговий матеріал кремлівсткого яструба Кургіняна, який є наближеною особою до Путіна щодо необхідності ядерного удару, щоб світ знову охопив страх.

"Ядерна зброя – бар'єр на шляху самознищення людства.

Протягом сімдесяти років це працювало, але останні двадцять років, насамперед на Заході, це перестало працювати. Люди перестали боятися війни, вони втратили страх божий. І тому один із напрямків моєї роботи полягає в тому, щоб цей страх перед війнами у людства відновити. По-науковому це називається "достовірність ядерного стримування для залякування", щоб люди знову почали боятися війни та почали цінувати світ.

Ядерне стримування у світовій політиці та в мізках людей можна досягти шляхом збільшення ядерного потенціалу. Можливо, спочатку шляхом випробування ядерної зброї, а потім, у крайньому разі, її використання, щоб люди нарешті зрозуміли, з чим вони мають справу. Тому що європейці збожеволіли у своїй ідеї розв'язання воєн, стримати їх може лише використання ядерної зброї. Після цього встановиться довгостроковий та міцний мир".

Можливо такі поради лягають на стіл Путіну.

Отже, чи треба продовжувати мирні переговори в той час як Путін готується до нової війни?

Впевнений, що альтернативи мирним перемовинам немає, Україна повинна діяти надзвичайно узгоджено з нашими європейськими і американськими партнерами. В єдності наша сила!

Що стосується сценарію за якого Росія може використати переговори зі США як тактичну паузу для підготовки до більш масштабного конфлікту з Європою, то слід памʼятати, що Путін може використати ці переговори, як "димову завісу" а насправді готуватися до нової війни.Кремль може використати дипломатичні контакти з Вашингтоном (зокрема, у рамках мирних ініціатив Дональда Трампа) для ослаблення єдності Заходу, затягування часу та поповнення ресурсів для нового наступу.

Німецька розвідка та офіційні особи НАТО попереджають, що Росія переводить економіку на військові рейки і може бути готова до агресії проти країн Альянсу протягом кількох років або навіть місяців.