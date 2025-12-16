Новогодний геополитический пасьянс: США пытаются продать Украину России

США пытаются продать Украину России, чтобы оторвать Москву от Китая, соответственно, исторически и цивилизационно навсегда ослабить Европу. США пытаются, обманув Киев, по кускам продать Украину путинской России. Сначала Крым, сейчас Донбасс и так дальше.

В Кремле надеются, что, разоренная войной, оккупированная часть Украины ослабит Европу, но усилит Россию против перманентной эскалации Китая. Вернув себе часть Украины, Кремль также надеется на возвращение международного могущества России, которое принципиально невозможно без Украины.

В таком случае, Европа будет заинтересована "продать" Россию Китаю, чтобы Кремль не достался США. Возможный трамповский союз США и России мешает Китаю, угрожает Европе и смертельно опасен для Украины, так как он будет основан на предательстве Украины и приоритете силы над правом.

Европа хочет продать Россию Китаю, надеясь, что Пекин надолго завязнет на Дальнем Востоке на несколько десятилетий. А то, что останется от европейской части путинской России постепенно превратится в "Московскую Россию" или полу мирную Новороссию, которая вечно будет выяснять отношения со "своими" бывшими регионами РФ-Кавказом, Поволжью, Сибирью.