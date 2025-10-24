Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю октября в цифрах…

Завершилась третья неделя октября и, которая поначалу изрядно диссонировала показателями захватываемых территорий и пропорцией к потерям, но корреляция к концу недели всё расставила по местам.

Результатом наступления РОВ за третью неделю октября стал захват 55 км² территории Украины, что является достаточно низким показателем, почти в 3 раза меньше, в сравнении с недельными показателями летнего наступления.

Потери личного состава РОВ за третью неделю октября составили 7 030, что по-прежнему является довольно низким показателем потерь оккупантов, в недельном выражении, с начала 2025 года, но который демонстрирует стабильность.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 127 тел оккупантов, что неплохой хороший показатель, в сравнении с первой неделей октября 88 тел/1 км², но ниже второй недели – 153 тела/1 км².

Третья неделя октября, так же как и предыдущие были обусловлены снижением темпов наступления РОВ, ухудшением погодных условий и активизацией применения противником бронированной техники в ходе штурмовых действий.

Стоит отметить, что в зоне боевых действий ухудшается погода, что вынуждает РОВ чаще применять бронетехнику и концертировать штурмовые группы, а не рассеивать их небольшими отрядами по 2-3 тела. Так же следует обратить внимание и на то, что диспропорция невозвратных санитарных потерь с возвратными, сохраняется и составляет 3-4 к 1. То есть, 3-4 200-х к 1 потенциальному 300-му.

В целом же, за три недели октября РОВ захватили 184 км² территории Украины при потерях в 21 770 тел или 118 тел/1 км², что по-прежнему остаётся достаточно низким показателем в сравнении даже с 2024 годом, но стабилизирующимся с учётом негативно снижавшейся тенденции на протяжении всего 2025.