Два Минска, два Стамбулы, два Будапешта

Ни одна попытка начертить и расписать компромисс между Украиной и Россией невыполнима, нереальна и неэффективна

А там, где у мира нет шанса, говорит лишь стихия войны, живущая в логике роста, масштабирования и нарастания.

Там, где локальную войну ведут к недейственному и формальному миру, в котором прошита очевидная перспектива новой войны, отсутствует смысл его достижения.

Зачем эту войну испытывать рисковым перерывом, если ее можно не останавливать?

Поэтому вполне может наступить онтологический момент, когда единственным выходом из макротупиковой ситуации становится только глобальная мировая война, вероятно, с использованием ядерного оружия.