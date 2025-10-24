За войну в Украине будет платить российский пролетариат, малый бизнес и ИТ

На прошлой неделе настоящую порцию правды российские СМИ выдавили из министра финансов России Антона Силуанова. Началось с того, что Силуанов посетовал, что все их эксперименты прошлых лет с налогом на роскошь не привели к положительным результатам. Кроме того, повышать налог на прибыль банков российский Минфин отказался. Типа у него был выбор.

На прошлой неделе ВТБ снова поправлял ликвидность, продав отель Hyatt Regency в Петровском парке в Москве (бедное руководство ВТБ, куда же они теперь будут к девушкам и ребятам ездить). Ряд российских банков ходит по лезвию, поскольку заметная часть их доходов до конца года уйдет на резервы по кредитным операциям. Так какое там может быть повышение налогов.

Нефтяным компаниям и НПЗ налоги тоже повышать нельзя. Действительно, у них так много расходов на внеплановые ремонты НПЗ, им наоборот льготы ввели по демпферу.

Угольники, металлурги, лесники и даже производители бумаги в кризисе, их тоже не подоить. Производителей удобрений можно было бы подоить, но там владелец целого ряда компаний – лично путин, да и стоимость их продукции напрямую влияет на цены на продовольствие.

Еще в России растет ВПК, но облагать его налогами нельзя, поскольку сам ВПК финансируется из бюджета России.

Так что если перебрать все отрасли, то остаются только ИТ-компании, малый бизнес и население. Последние 2 категории получат подарок в форме повышения НДС на 2%, а для ИТ-компаний федеральное правительство подготовило отдельный подарок в форме ликвидации льгот производителям программного обеспечения (ПО).

Подарок приведет к росту цены на российское ПО на 40%. Поэтому ИТ-компании уже побежали к царю бить лбом и предлагать оставить льготы, но повысить налог на прибыль (кто бы сомневался, его быстро оптимизируют). Следовательно, по факту главная ставка при увеличении налоговых поступлений идет на НДС как налог, который коснется всех. Конечно, кроме тех, кто в тени.