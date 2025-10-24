Провал РФ на фронті та втрати окупантів у жовтні

Втрати і результати наступу РОВ за третій тиждень жовтня в цифрах...

Завершився третій тиждень жовтня, який спочатку неабияк дисонував показниками захоплених територій і пропорцією до втрат, але кореляція до кінця тижня все розставила на свої місця.

Результатом наступу РОВ за третій тиждень жовтня стало захоплення 55 км² території України, що є досить низьким показником, майже в 3 рази меншим, як порівняти з тижневими показниками літнього наступу.

Втрати особового складу РОВ за третій тиждень жовтня склали 7 030, що, як і раніше, є доволі низьким показником втрат окупантів, у тижневому вираженні, від початку 2025 року, але який демонструє стабільність.

Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому склала по 127 тіл окупантів, що є непоганим гарним показником, як порівняти з першим тижнем жовтня: 88 тіл/1 км², але нижчим, ніж на другому тижні - 153 тіла/1 км².

Третій тиждень жовтня, так само як і попередні, були зумовлені зниженням темпів наступу РОВ, погіршенням погодних умов та активізацією застосування противником броньованої техніки під час штурмових дій.

Варто зазначити, що в зоні бойових дій погіршується погода, що змушує РОВ частіше застосовувати бронетехніку і концертувати штурмові групи, а не розсіювати їх невеликими загонами по 2-3 тіла. Так само слід звернути увагу і на те, що диспропорція безповоротних санітарних втрат із поворотними, зберігається і становить 3-4 до 1. Тобто, 3-4 200-х до 1 потенційного 300-го.

Загалом же, за три тижні жовтня РОВ захопили 184 км² території України за втрат у 21 770 тіл або 118 тіл/1 км², що, як і раніше, залишається досить низьким показником, якщо порівнювати навіть із 2024 роком, але стабілізується з урахуванням тенденції до негативного зниження впродовж усього 2025 року.