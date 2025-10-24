В чем заключается тактика Путина затягивать время с ответом Трампу по войне?

Первое и основное: Путин надеется, что уже сам провозглашенный факт намерения а) расслабляет наших партнеров по активному предоставлению Украине военной помощи, б) то же касается финансирования украинского бюджета и в) не способствует расширять санкционные пакеты.

Все эти три составляющие пути реализовывал с конца прошлого года.

Даже летом обещания Трампа завершить войну привели к уменьшению поставок оружия из Европы в Украину. Логично – зачем напрягаться, если уже завтра вернется жизнь "к февралю 2022 года"?

Есть оптимизм, что не на всех европейских лидеров влияет эта гибридная тактика путина с морковкой, которую он постоянно подвешивает.

Похоже, это в конце концов поняли и в команде Трампа: нельзя вести на путинские обещания, потому что за ними следует кома и недели ожиданий. Путин говорит "да" по поводу завершения и сразу же добавляет "но". И в этом "но" наконец-то надо прочесть четкий сигнал: миру без принуждения России отступить от своих максималистских требований не будет.

"кремлевские старцы" мыслят иначе, и это уже даже не о рационализме, а о "миссии". С этой дугинской философией новых имперских замашек они сами себя загнали в ловушку, когда не могут не продолжать войну, потому что остановить этот маховик – значит прогнуться под Запад, значит перечеркнуть свою попытку выстроить новую империю, покорить Европу и претендовать на место за столом Китая и США. Поэтому интересы путина настолько очевидны, как и дальнейшие его шаги. Которые будут в том числе лежать в политической плоскости. Думаю, следующим будет разговор по телефону с Си перед встречей последнего с Трамром.

Путин не может допустить, чтобы двое договорились. Следовательно будет гадить даже там, где планирует потом поесть. Это его последняя гастроль. И несмотря на то, что у России все еще есть ресурсы воевать, логика подсказывает, что 2026-й год действительно может стать решающим.