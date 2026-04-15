Признаки банковского кризиса в РФ становятся все ярче

На прошлой неделе ЦБР вывел с рынка банк РМД. По давней традиции, малыша обвинили в отмывании денег, нарушении нормативов и т.д.

Впрочем, небольшие банки в России постепенно начинают испытывать проблемы именно из-за снижения потребления. Тренд к снижению экономической активности постепенно оттесняет банковских "малышей" на рынок услуг по уклонению от уплаты налогов, а там их уже ожидают ЦБР и российские спецслужбы.

Впрочем, новость по РПМ просто затмила ситуация вокруг ВТБ. На прошлой неделе ЦБР принялся срочно менять банковское регулирование. Такие изменения должны заставить банки распродать свои непрофильные активы.

Первым, кого смутило такое регулирование, стал российский ВТБ, имевший много проблемных кредитов и, наверное, самый портфель непрофильных активов, которые раньше были залогами. ВТБ уже давно распродает отели и рестораны, но, похоже, на этот раз ему нужно будет ускориться, иначе он не сможет выполнить нормативы ЦБР.

Появление новых регуляций ЦБР совсем не случайно. Свои амбиции на место Набиуллиной на протяжении последних 2 месяцев неоднократно демонстрировал заместитель Эльвиры – господин Заботкин, ставленник председателя ВТБ – Андрея Костина. Позиции же Костина в Кремле кардинально усиливает его дружба с главой Роснефти Сечиным: ребята не только играют в бильярд и много времени проводят вместе, Сечин еще и трудоустроил своего родственника в ВТБ.

Так что очень похоже, что Набиуллина решила использовать функционал ЦБР, чтобы в личных делах охладить влажные мечты утешителей сместить ее Заботкиным.

Всем сторонам хочется пожелать победы в этой "суете пауков в банке".