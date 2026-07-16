Уряду Корецького ще нема, але в нього вже є п'ять проблем

Уряду ще немає, а в нього вже є кілька хвороб, які можна назвати хронічними.

1. Піар. Як би це дивно не було, але я на перше місце поставлю піар. Зміна уряду мотивувалася тим, що Корецький саме та людина, яка врятує нас взимку. На жаль, це неправда. До опалювального сезону залишилося три місяці. Всі рішення так чи інакше прийняті. Можна, як максимум, внести менеджерські корективи. Але кардинально – все, що ми матимемо взимку це будуть перш за все заслуги або провали Шмигаля, який до сьогодні відповідав за проходження зими. Але головне не це. Якщо буде повторення минулого року з обстрілами енергетики – будуть глобальні проблеми. Хто б не був премʼєром.

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2. Відсутність програми – це також, частково, складова піару. Якоїсь магістральної ідеї під яку створюється цей уряд не існує. В цьому випадку варто було б говорити про набір ідей, де кожне міністерство готує 1-2 програми, які вони втілять за рік. Але першого, як я казав нема, а друге, ми побачимо не раніше ніж за пару місяців в вигляді програми діяльності уряду. І що там буде зараз можна лише здогадуватися.

3. Головною больовою точкою буде Міноборони. І справа тут не тільки і стільки в фігурі Михайла Федорова, скільки в фігурі Клименка. Якби замість Федорова був запропонований будь-який авторитетний військовий все б пішло зовсім за іншим сценарієм. Хоча до голосування ще кілька годин. Може щось і зміниться.

4. Невидима рука Єрмака. За дивним збігом обставин з уряду пішли всі ті, хто був опонентом Єрмака, або ті, хто його, як він вважає, зрадив. Фактор Єрмака, якого там може й нема або він мінімальний ще гратиме свою важливу роль.

5. Зміна уряду – це випуск пари в суспільстві. Непідготована чи невдала зміна уряду відразу заганяє цей самий уряд в негативне інформаційне поле. Навіть, якщо цей уряд нічого не зробив