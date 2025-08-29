От уроков ''Минска'' к новой коалиции союзников

Нельзя сравнивать нынешние гарантии безопасности с "Минском". "Минск" – о другом: он был не о гарантиях безопасности, а о каком-то мире. Кстати, "Минск" стал уроком, когда говорят, что мирные соглашения – это выход. На самом же деле мирные соглашения не гарантируют прекращения войны.

Да, есть риск повторения Будапештского меморандума. Украина это осознает. Поэтому наше требование – конкретизация гарантий безопасности, то есть не абстрактный разговор и обещание гарантий безопасности, а что именно.

Чтобы был понят прогресс в этом направлении, отмечу: одна из причин конфликта в Овальном кабинете в феврале была связана с гарантиями безопасности. Позиция украинской стороны заключалась в том, что сначала должны быть гарантии безопасности, а затем соглашение о прекращении огня. Тогда американцы отказались категорически обсуждать вопросы гарантий безопасности. Нам пришлось пойти на уступки, и в марте мы договорились с американцами о совместной позиции по прекращению огня, а вопросы гарантий безопасности отставили в сторону. Это был тактический прием, но другого варианта не было, потому что американцы не желали обсуждать вопросы гарантий безопасности. А сейчас мы обсуждаем это. Более того, рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины возглавил госсекретарь США Марко Рубио - это тоже огромный прогресс.

Другой немаловажный момент. Один из обсуждаемых вариантов гарантий безопасности - это присутствие в Украине после завершения войны войск "коалиции желающих". Не все страны, входящие в эту коалицию, готовы направить к нам своих военных, но, тем не менее, десять стран готовы.

При этом американцы впервые согласились оказать логистическую поддержку. США не будут направлять своих военных в Украину и Трамп об этом сказал во время встречи в Вашингтоне, но они согласились поддерживать и координировать. Что подразумевается под логистической поддержкой? Прикрытие силами ПВО (американскими ракетами и системами ПВО в Румынии и Польше). Я говорю не о конкретных договоренностях, а о возможных вариантах. Например, после окончания войны европейские войска разместятся в Одессе, Львове, Виннице и Житомире (называю примерно), но им нужно воздушное прикрытие, то есть системы ПВО, расположенные в соседних странах НАТО, и авиация. Американцы готовы обеспечить даже авиационное прикрытие. Плюс спутниковые данные: если ракетные удары наносятся с российской территории, значит сразу будет оповещение. Это работает для нас, но это должно работать и для находящихся в Украине европейцев. Вот что приблизительно имеется в виду.

Владимир Фесенко, специально для Главреда