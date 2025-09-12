Обнадеживающая новость: Украина разворачивается на Китай?

Наконец-то новость, которая обнадеживает. Без иронии.

Кабмин принял, возможно, судьбоносное решение. Это может существенно ускорить прекращение боевых действий под настоящие гарантии, а не под МАГА-Бред США. Речь идет о возвращении Китая так называемого "зернового кредита". И эта закулисная, но болезненная тема тянется еще со времен президентства В.Януковича.

Напомню фабулу. В 2012 году украинская Государственная продовольственно-зерновая компания получила в китайском экспортно-импортном банке кредит 1,5 млрд долларов для поставки зерна в Китай. Все это конечно под государственные гарантии Украины. Занимался этой темой Юра Енакиевский, а в его "профессиональной среде" долги возвращают только трусы.

Зерно в полном объеме в Китай не было поставлено, его умудрились продать в Европу и в Африку. Кредит не вернули. Потом Украина, очевидно, проиграла международный суд, но денег все равно не выплатила.

Такая скандальная ситуация стала возможной исключительно благодаря стечению геополитических обстоятельств, потому что наглость власти Януковича нашла поддержку как со стороны США, так и со стороны России. Штаты были (и есть) против сближения Украины и Китая, потому что опасались, что китайцы получат доступ к передовым военно-промышленным технологиям — Китай всегда интересовали Южмаш и Моторсич. Россия убеждена, что подконтрольная территория, которой они считают Украину, имеет право вести дела с развитыми государствами исключительно через метрополию, то есть через Москву.

В результате деньги тривиально разворовали. Но Китай ничего не забывает. И вопрос о возврате "зернового кредита" автоматически выныривает на поверхность при любых попытках украинских представителей провести любые предметные переговоры с Китаем, в частности, и в сфере мирного урегулирования.

Нет сомнений, что решение нашего правительства было согласовано с европейцами, потому что у Украины как не было, так и нет собственных денег для погашения долговых обязательств перед Китаем. А по мнению США, очевидно, решено не учитывать, потому что трамповые "ультимативные две недели", выдвинутые путину, длятся уже полгода.

Позиция Китая по поводу войны известна: замораживание по имеющейся линии фронта без юридического признания оккупированных территорий российскими (но с практическим признанием, что Украина их не контролирует и будет добиваться их возвращения политико-дипломатическим путем). Китай проявляет заинтересованность в участии в восстановлении Украины, конечно, на своих обсуждаемых условиях. Китай имеет серьезное желание развивать торгово-экономические отношения с ЕС без влияния США.

Главное, что Китай реально имеет экономические рычаги, чтобы заставить РФ перейти к реальным мирным переговорам. И в Поднебесной очень долго обдумывают и взвешивают любое решение, но если оно принято, там нет привычки давать кому-то время на размышления, а затем продлевать этот срок до конца календаря.

Посмотрим, произойдет ли украинский, а затем, возможно, и европейский, разворот на восток, или окажется лишь средством давления на Д. Трампа. В любом случае это активная позиция, а все рефлексивные реакции и надоевшие просьбы о помощи являются проигрышными по определению.