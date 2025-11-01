О загадочной российской ракете, которая загадкой не является

Казалось, к технической дремучести большинства наших СМИ я должен привыкнуть. Но нет — продолжают удивлять.

Это о многочисленных публикациях (копипасть друг у друга), где сообщается, что после саммита Трамп-путин на Аляске Украину начали чаще атаковать какой-то запрещенной ракетой 9М729, которая может нести ядерный боеприпас.

Докладываю по сути вопрос: нет ничего нового и особенно угрожающего. А что касается запрещенного, то это даже не смешно.

В семействе "Калибр" более двадцати разных модификаций крылатых ракет, отличающихся определенными изменениями в конструкции и габаритах в зависимости от назначения и условий запуска. Соответственно, есть морское базирование, есть подводное, есть воздушное, есть наземное. 9М729 с дальностью 2.500 км (как и копия 9М728 с дальностью, уменьшенной до 500 км) входит в семейство "Калибр" и приспособлена для запуска из наземного комплекса "Искандер", поэтому имеет еще другое название — "Искандер К".

При этом почти все ракеты семейства "Калибр" могут нести ЯЗ.

"Калибрамы", преимущественно морского базирования, нас атакуют с ночи полномасштабки. Но и "Искандеры К", которые по тактико-техническим характеристикам от морских "Калибров" не отличаются, для Украины тоже, к сожалению, не новость. Но действительно есть заметный рост количества запущенных именно 9М729 с дальностью 2.500 км.

Военная логика подсказывает, что из наземных комплексов уместнее запускать псевдобалистические "Искандеры М". Поэтому увеличение запусков "Искандеров К" может объясняться одной из двух взаимоисключающих причин, выбирайте, какая больше нравится:

Или у врага возник избыток именно "Искандеров К" модификации 9М729, и он их утилизирует. Такой переизбыток мог быть результатом отказа Кремля от потенциального воздушного удара по одной из стран НАТО. Или у врага возник дефицит псевдобалистических ракет "Искандеры М", потому что их, как сложные для ПВО, россия аккумулирует для предстоящего удара по стране НАТО.

А теперь о том, в каком смысле крылатая ракета 9М729 запрещена.

В 1987 году Р. Рейган и М. Горбачев подписали РСМД - Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (более 500 км). Но это касалось только ракет наземного базирования! То есть, ни существующие "Томагавки" (дальность 1.800 км), ни будущие "Калибры" (дальность 2.500 км) под него не попадали. А комплекс "Искандер" – да. Именно поэтому псевдобалистный "Искандер М" имеет дальность 500км. И крылатый "Искандер К" с ракетой 9М728 тоже летает на 500 км - все согласно РСМД.

Однако подлая путинская россия не могла не смахивать! И там потихоньку переделали морской "Калибр" с дальность 2.500 км под наземный комплекс "Искандер" (это и есть "загадочная" ракета 9М729), надеясь, что никто не заметит. Американцы заметили, что Д. Трамп еще во время первого президентства прекратил действие Договора РСМД в связи с нарушением его со стороны России.

Так что ракета 9М729 запрещена давно недействующим договором. При этом все "Калибры", независимо от дальности и названия, являются одной из самых удобных целей для украинского ПВО-ПРО. И это главное.