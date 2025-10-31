Морской бог на службе Путина

Поскольку в кремлевском балагане престарелых маразматиков снова упомянули об "оружии Судного дня" в виде ядерной суперторпеды "Посейдон", то расскажу, откуда у этого бреда ноги растут. Вернее, пловцы, что ближе к водной теме.

Так вот, в 1961 году СССР испытал над Новой Землей "царь-бомбу" мощностью 58 мегатонн, что в 3.000 раз больше, чем уничтожившая Хиросиму, то есть, это самая мощная бомба, созданная на планете. Хотя его можно было усилить до 100 мегатонн, но у коллектива разработчиков, возглавляемого академиком А. Сахаровым, возникло опасение, что в таком случае может сдетонировать весь мировой океан, и Земля распадется на куски.

Весил этот ужас 26,5 тонн. Чтобы просто взорвать ее над полигоном, самый мощный самолет советского самолета того времени Ту-95 пришлось максимально облегчить — снять все лишнее и заправить топливом всего на несколько сотен км. То есть долететь с бомбой до США он никак не мог.

Конечно, в СССР оборонными делами занимались умные люди. Поэтому параллельно с созданием супербомбы начались работы по созданию суперракеты, способной нести ее к цели. Сейчас мы знаем эту ракету как Н-1 разработки КБ Королева, которая должна была взорвать советских космонавтов на Луну. Но сначала она была боевой, для термоядерной супербомбы. Кстати, Р-7, на который летал Гагарин, на самом деле тоже был боевой, но Королев проиграл конкуренцию в создании боевых носителей КБ "Южное" из Днепра, которое возглавлял М. Янгель, и вынужден был заниматься космической тематикой. Но это другая история.

Все пуски Н-1 окончились авариями. Супербомба осталась без носителя. И тогда у разработчиков возникла идея: а давайте поместим "царь-бомбу" в небольшую подлодку с ядерным двигателем. Такая лодка потихоньку допихается куда-то в Гудзонов залив, там взорвется, возникнет суперцунами высотой метров сто, которое сразу смоет Манхэттен и докатится до Вашингтона.

А если взорвать еще одну ядерную торпеду на западном побережье, Соединенные Штаты перестанут существовать. Именно такие "гуманистические" идеи возникали у будущего пацифиста и лауреата Нобелевской премии мира Сахарова.

И он, как сам писал в автобиографии, пошел с этим людоедским проектом к руководству военно-морского флота СССР, а там адмиралы сказали ему, что советские моряки не воюют с мирными, поэтому не хотят иметь ничего общего с подобным безобразным оружием. Сахарову стало стыдно, и проект термоядерной торпеды положили в ящик.

А уже в семидесятые годы, во время очередного ядерного обострения, когда появились мощные ЭВМ, ученые смоделировали этот сценарий. И оказалось, что никакой стометровой волны не возникнет, потому что у цунами, которые являются последствиями землетрясений, другая геометрия: при возникновении цунами невысокие — 50-70 см, но имеют очень большую протяженность, и при подходе к берегу они "становятся ребром", и в результате высота волн достигает десятка. Да и энергии при землетрясениях задействованы гораздо больше, чем даже в супербомбе. А с волнами от термоядерного взрыва ничего подобного не происходит, и они быстро затухают.

Поэтому об этом изобретении забыли. Но при пути его малограмотные "специалисты", которые, как и диктатор, сходят с ума от всего советского, отряхнули архивную пыль из концепта нереальной ядерной суперторпеды, громко назвали ее "Посейдон", и добавили еще одно глуповатое Ноу-Хау. О котором в свое время писали в популярном журнале "Техника молодежи".

А именно – суперскорость. Главная проблема ядерного реактора — это не мощность, а охлаждение, потому что он производит слишком много тепла. Умозрительная идея заключается в том, что лишним теплом надо разогревать корпус подлодки, как сковородку, тогда окружающая вода начнет кипеть, и эти паровые пузырьки, своеобразная смазка, уменьшат сопротивление среды. Поэтому мифический "Посейдон" будет двигаться на глубине 1 км со скоростью 200 км/ч. Как тебе такое, Илон Маск?!

Кровожадный невежда путин — не советский адмирал, воевавший во Вторую Мировую, поэтому он охотно открыл финансирование ужасного невозможного "Посейдона". Но, конечно, дальше освоения огромных бюджетов и создания прототипов, не имеющих обещанных характеристик, дело не пошло.

Потому что законы физики не обмануть: подлодка, которая термоядерным взрывом порождает суперцунами — это антинаучный бред, который не может быть реализован, даже если он очень нравится какому-то диктатору. Аналоговнетный "Посейдон" — очередная фикция и яркий пример филологического оружия, которое должно парализовать врага исключительно устрашающими вымыслами.