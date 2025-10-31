Дома на Рублевке начали обзаводиться собственной ПВО: почему нужны атаки Украины на Москву

Украина пока только прощупывает ПВО Москвы и Подмосковья. И недавние атаки, похоже, были осуществлены именно с этой целью. Ведь пока что особых результатов налета беспилотников нет, зато прекрасно видна работа ПВО. Так Украина проверяет на вшивость систему московской противовоздушной обороны, чтобы потом ударить так, что мало не покажется. Хотя ПВО там уже везде, даже дома на Рублевке начали обзаводиться собственной ПВО. Думаю, в дальнейшем Москву ждут более массированные, гораздо более эффективные и разрушительные атаки Украины. Все это впереди.

Пока что атаки на Москву не привели к каким-либо глубоким изменениям в массовом сознании россиян, в частности москвичей. А вот когда будут заметны результаты атак, многие в России задумаются, нужна ли им эта война. Прежде всего об этом задумается российская верхушка. Особенно если украинские дроны и ракеты начнут попадать в дома на Рублевке.

Такие атаки были бы сильным психологическим ударом и по верхушке, и по авторитету Путина. Ведь формально Путин – гарант конституции, а фактически он – гарант хорошей жизни российской правящей верхушки. За это его и держат, терпя его неадекватные действия на мировой арене, в том числе преступную агрессию против Украины.

Если в российской верхушке увидят, что Путин более не является гарантом их благосостояния и безопасности, вероятность того, что от него попробуют избавиться, резко возрастет. Российская верхушка должна почувствовать страх за свою жизнь, только тогда она может скинуть Путина.

Москвичи же почувствуют войну только тогда, когда интенсивность и частота атак на их город возрастут. Пока что это не настолько интенсивные атаки, чтобы повергнуть в стресс 10-миллионный город. Потому подобные атаки в Москве еще воспринимают как некий курьез: ну, летит что-то над головой, засняли. В Москве еще не понимают, что такое настоящая война, а вот в Белгороде уже поняли.

Однако важна не только интенсивность атак, но и цели ударов. Те же дома на Рублевке – это законная военная цель, поскольку именно там живут военные преступники. Не все, конечно, но многие, в частности, генералы, ФСБшники, руководители предприятий ВПК и другие.

Если Украина получит от американцев или европейцев дальнобойные ракеты или сама создаст их и начнет бить по центрам принятия решений в Москве, эффект точно будет. Например, если разбомбят Лубянку, министерство обороны РФ или администрацию президента России, это будет круто, и это сможет повлиять на настроения, прежде всего, верхушки. Это может подвигнуть верхушку избавиться от Путина и поскорее закончить войну, уже непосредственно бьющую по их интересам и безопасности.

Что же касается возможного блэкаута в Москве, то если бы он длился всего несколько часов, то был бы воспринят тоже как курьез. А вот если бы отключения электроэнергии в Москве стали регулярными и продолжительными, это был бы серьезный удар по системе, путинизму и единству российской правящей верхушки.

Сейчас гораздо больший эффект имеют украинские удары по российским НПЗ и прочим промышленным предприятиям. Мы уже видим, что существенно сократились возможности России по поставкам бензина, причем даже в армию. Бензин, топливо вообще – это важнейший ресурс на войне. И в этом направлении Украина действует очень эффективно.

Впрочем, несмотря на атаки на Москву, Путин не остановится, будет продолжать войну и эскалировать ее, причем и против Украины, и против Европы. Заставить Путина прекратить войну может только пуля в лоб. Да, он может несколько притормозить, но воевать он будет постоянно.

Путин одержим идеей внешней экспансии, и интересует его не только Украина. Пока Путин будет править, он будет продолжать экспансию и говорит об этом прямым текстом. Российских царей и императоров он оценивает по тому, насколько им удалось расширить границы державы. Он живет понятиями XVII века и считает, что чем больше чужих земель он наворует, тем более великим российским государем войдет в историю. Путина остановит только переворот или военное поражение России на фронте.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книг, специально для Главреда