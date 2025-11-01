Ориентироваться в новой линейке просто, если понимать логику моделей. Air — экстремальная тонкость и легкость, Pro — максимум камер и запаса мощности, базовая версия — разумный баланс без переплаты. Apple переработала материалы корпусов, теплопакет и автономность, а также унифицировала фишки экрана.

Как выбрать между айфонами 17-й линейки: разбираемся в модификациях

Дисплей и корпус

Air — самый тонкий и легкий из троицы: 5,6 мм, 165 г, титановая рамка и 6,5-дюймовый экран. Pro получил алюминиевый монокорпус и 6,3-дюймовую панель; корпус обеспечивает лучшую теплоотдачу и запас для батареи. Базовая модель Айфон 17 сохраняет алюминий и закаленное стекло, габариты близки к Pro. Весь ряд поддерживает Always-On и 120 Гц ProMotion — наконец без разделения на "про" и "не про". Влагозащита у всех IP68.

Производительность и ИИ на устройстве

Стандартная версия оснащена A19, Air и Pro — A19 Pro. Последний имеет более агрессивный теплопакет и паровую камеру в Pro, что стабилизирует частоты под длительной нагрузкой и видеосъемкой. Apple Intelligence доступен на всех трех, включая генеративные функции и локальные модели, запускаемые на чипах серии A19.

Кому хватит базового чипа A19? Если ваша нагрузка — фото, соцсети, навигация, заметки и периодический монтаж в 4К, прироста от A19 Pro вы почти не заметите. Если же вы снимаете много ProRes-видео, обрабатываете RAW, играете в требовательные тайтлы или интенсивно используете ИИ-функции — берите Pro или Air.

Камеры и зум

Pro — три модуля с телефото и оптическим приближением вплоть до 4×, плюс "длинные" режимы с лучшей детализацией; видео традиционно эталонное. Базовая и Air используют 48 Мп "Fusion"-систему с 2× кроп-телефото и новым сверхшириком 48 Мп; качество фото ощутимо выросло по сравнению с прошлым поколением, но оптического "дальнего" зума нет. Обновленная фронталка 18 Мп с Center Stage пришла во весь ряд.

Если вам нужен универсальный "компакт с приличным зумом" — Pro объективно впереди. Для тех, кто чаще снимает людей, города и помещение, базовой и Air достаточно.

Автономность и зарядка

Реальные тесты показывают ощутимый разрыв между классами: Pro Max — чемпион, почти 18 часов веб-серфинга, Pro держится заметно дольше прошлогоднего Pro, тогда как стандартная модель и Air уступают конкурентам и старшим братьям. Это важно, если вы весь день в 5G и со включенным 120 Гц.

Память, связь, цена

Старт с 256 ГБ у всей линейки — хорошая новость. По беспроводным интерфейсам — Wi-Fi 7, современный модем и Bluetooth 6 в старших конфигурациях. USB-C у всех. Ценовая лесенка ожидаемая: базовая — доступнее, Air — на уровне прошлогодней "прошки", Pro — дороже, но и аппаратно богаче. Имеет смысл проверить локальные цены и наличия у украинских ритейлеров, например Rozetka.

Что выбрать под ваши задачи

Ориентируйтесь не только на камеры и чип, а на теплоотвод и батарею — они сильнее всего влияют на комфорт в повседневности:

Активная съемка видео, дальний зум, игры, работа с ИИ-инструментами — берите Pro.

Максимальная мобильность, тонкий корпус и премиальные материалы — Air, если готовы мириться с более скромной автономностью.

Повседневные задачи, соцсети, фото без "длинного" зума — базовая модель будет рациональной покупкой.

Имейте в виду, что в реальных тестах старшие версии ощутимо выигрывают по времени работы.