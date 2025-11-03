Эмоциональные качели Трампа: окно возможностей для Украины может закрыться

А может Трамп просто трус или боится Путина? Трамп готов начать военные операции в Венесуэле и Нигерии, готов защитить Тайвань, остановить все войны и конфликты в мире, но он стесняется оказать своевременную кардинальную военную помощь Украине. Понято, что ему страшно не нравится Зеленский- они оба вышли из шоу-бизнеса и Зеленский в два раза моложе Трампа. Это портит Трампу настроение, но не лишает его аппетита.

Другое дело общение Трампа с Путиным. При Путине Трамп чувствует себя великим человеком, нужным Америке и России и которым не нужна, ни Европа, ни Китай.

Поэтому нам надо опасаться, когда маятник настроения Трампа опять качнется в другую сторону и он опять бросится спасать загибающего мирового агрессора Путина. И "окно возможностей" для Украины опять захлопнется в самое неподходящее время.